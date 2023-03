5x mixen & matchen met de krijtstreep

De outfit

Streepje voor

“Het krijtstreeppak combineer ik met een zachte gestreepte trui van het merk Zino & Judy. De trui is vrij kort, maat L/XL (48/50) is zestig centimeter lang, maar doordat de broek redelijk hoog in de taille zit, gaan ze heel goed samen. De trui is ook verkrijgbaar in het crème-beige.”

Pak me dan

“Het label &Co Woman heeft prachtige items, zoals deze stretchbroek met krijtstreep. Met fijne steekzakken aan de voorkant en een strikceintuur. Draag er pumps onder en je kunt zo door naar die date of dat feestje. Met comfortabele sneakers draag je het lekker casual.”

Zino & Judy “Afgelopen jaar ontdekte ik het merk Zino & Judy, uitbracht door het Belgische plussize-merk Paprika. Logisch dat ik er blij van word! Hun winkels zijn verspreid door heel Europa, maar er is óók een fijne webshop. Goed om te weten: een plussize S/M is maat 44/46, M/L is 46/48, L/XL is 48/50 en XL/XXL is 50/52.”

Ongevoerd

“Het grote pluspunt van deze ongevoerde blazer: hij kan gewoon in de wasmachine en kreukt niet. Het jasje heeft subtiele schoudervullingen en sluit met één knoop. &Co Woman heeft nog veel meer ­pakken, in allerlei kleuren en modellen. Dus voor ­elk wat wils.”

Blikvangers “De Studio W-pumps zijn van zwart ruw leer met een bandje van rood glad leer. En er zijn nog drie kleurrijke eyecatchers om uit te kiezen: rood met zwart bandje, een panterprint met zwart bandje en zwart met een panterbandje. Heel fijn: ze hebben een anti-bacterieel voetbed.”

