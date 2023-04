5x pluk de lente in pak

De outfit

Blazer maat XS t/m XXL € 109,95 en broek maat XS t/m XXL € 89,95 (g-maxx.nl), top maat 44-54/56 € 54,95 (yestafashion.com), sneakers maat 36 t/m 42 € 129,99 en tas € 69,99 (marutifootwear.com), kralenarmband € 17,95 (love-ibiza.com), oorbellen € 25,- (stories.com)

Pak aan

“Pakken zijn er in allerlei soorten en gelukkig ook in grote maten. Ik koos deze keer voor een lichtroze variant. In mijn kast hangen weinig pakken, maar het staat natuurlijk wel fantastisch. Door de jaren heen heb ik al wel een aantal roze exemplaren versleten. Vroeger was linnen mijn favoriet, nu travelstof of andere materialen die niet kreuken.”

Sneakerfan

“Hoge sneakers zien we dit voorjaar weer overal. Deze van Maruti zijn gemaakt van een mix van suède en soepel leer. Ze lopen heerlijk en geven precies de ondersteuning die je nodig hebt. De sneakers matchen echt perfect met het pak, maar bij denim staan ze ook geweldig.”

Finishing touch “Op de foto draag ik een armbandje van love-ibiza.com. In deze webwinkel vind je elk seizoen weer mooie nieuwe sieraden en accessoires, alles zelf ontworpen en handgemaakt. Opbergtip: hang al je sieraden overzichtelijk op aan een wandrek, bijvoorbeeld Skådis van Ikea.”

Gespikkeld

“Een typisch kenmerk van Maruti is het gebruik van hair-on leather met dierenprints. Dat ziet er niet alleen speels, maar ook erg stijlvol uit. Door de leuke stippen past deze tas mooi bij de sneakers.”

Lekker wijd

“Een broek met wijde pijpen doet veel goeds voor vrijwel ieder figuur. Dit exemplaar heeft een sierlijke pasvorm. Draag ’m samen met de blazer als pak, of los met een trui of bloes erop. Deze set is ook verkrijgbaar in een warme zandkleur.”

Fotografie: Jeannette Huisman | Haar en make-up: Tynke Jeeninga | Ass. styling: Robin Borghols, Kayleigh Cornet