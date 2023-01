5x sweatpants die je nooit meer uit wil

Beeldcoördinator Susan de Bruijn laat zich niet tegenhouden door het feit dat ze geen maat 36 heeft en trekt gewoon alles aan wat ze leuk vindt. Hier deelt ze graag haar tips en tricks voor vrouwen met een maatje meer.

Susan de Bruijn Jeannette Huisman

De outfit

Broek maat 36-50 € 99,99 (Amy Vermont via klingel.nl), bloes maat 44-56 € 59,99 en jasje maat 44-52 € 104,95 (yestafashion.com), laarsjes maat 35-43 € 149,95 (Notre-V via omoda.nl), tas € 99,95 (Matt & Nat via duifhuizen.nl), oorbellen €50,- (lereveamsterdam.nl), parelarmband € 16,95/st. (lotenlien.nl)

Met glans

“Deze mauve bloes heeft een zachte satijnglans, die zorgt voor feestelijke touch. Ik jojo een beetje met mijn gewicht en op de foto draag ik maat 48. Achteraf gezien was een maatje kleiner toch beter geweest. Dankzij het elastische boord aan de onderkant valt-ie mooi sluik.”

Veelzijdig

“De sweatpants van imitatieleer is een broek om in te wonen! Het model heeft een perfecte pasvorm en de band zit mooi op de heupen. De broek is veelzijdig en op allerlei manieren te dragen, van sportief tot chic. Daarom laat ik hem deze week vier keer anders zien.”

Versiering “De druppelvormige oorbellen zijn echte blikvangers. Bij Le Reve Amsterdam zijn ze verkrijgbaar in allerlei kleuren. Ik heb ze hier gecombineerd met een set arm­banden van lotenlien.nl. Beide merken zijn echt de moeite waard om te volgen. Ze komen steeds met nieuwe ontwerpen in verrassende kleurencombi’s.”

Beha maat 75-115 B-H € 54,95 en slip maat 36-56 € 37,95 (anita.com) Drinkfles € 9,99 (c-and-a.nl) Broek maat 36-50 € 99,99 (Amy Vermont via klingel.nl) Scrunchie € 3,95 (bijou-brigitte.com) Sporttas € 75,- (Herschel Supply Co. via thelittlegreenbag.nl) Wikkelvest maat XS-XXL € 49,99 (livera.nl) Yogamat € 34,99 (hm.com) Ballerina’s maat 36-42 € 24,99 (vanharen.nl) Beenwarmers one size € 22,- (falke.com) Poncho one size € 69,99 (c-and-a.com) hemd maat 42-60 € 59,99 (ullapopken.nl)

Beha maat 85-105 DD-K € 60,95 en slip maat M-4XL € 34,95 (elomilingerie.com) Teddy bodywarmer maat 42-46 € 149,99 (comma-store.eu) Broek maat 36-50 € 99,99 (Amy Vermont via klingel.nl) Horloge € 149,- (fossil.com) Kaftan 32-54 € 155,- (spicyscarves.nl) Haarklem € 9,99 (Oysho via zalando.nl) Sokken maat 35-42 € 16,- (falke.com) Armband € 22,50 (campsencamps.nl) Gevoerde enkellaarsjes maat 36-42 € 34,99 (vanharen.nl) Sjaal € 39,99 en muts € 25,99 (esprit.nl)

Vrouwelijk “Supervrouwelijk, die suède enkellaarsjes van het Italiaanse merk Notre-V. Ze hebben een spitse neus en de subtiele hak van zo’n acht centimeter laat je benen prachtig uitkomen. Ze zijn er ook in bruin, petrol, wit, camel, matzwart, glanzend zwart en met reptielenprint.”

Beha maat 75-105 C-F € 18,99 en hipster maat 36-54 € 8,99 (bonprix.nl) Vest maat 36-48 € 49,95 (norah.eu) Broek maat 36-50 € 99,99 (Amy Vermont via klingel.nl) Dubbele kralenketting € 7,99 en oorbellen € 9,99 (hm.com) Hoofdband € 19,99 (zizzi.nl) Overhemd maat 36-50 € 69,99 (Amy Vermont via klingel.nl) Top maat 44-54 € 24,99 (veromoda.com) Enkellaarsjes maat 36-42 € 159,95 (mexx.com) Sjaal € 29,99 (zizzi.nl) Poncho one size € 49,99 (c-and-a.com)

Ken je klassiekers “De crèmekleurige gevoerde blazer heeft een mooie vrouwelijke snit met openvallende kraag en driekwart mouwen die met een lus kunnen worden vastgezet. Het stoffen riempje kun je in de taille en naar achteren aansnoeren, zodat een mooi silhouet ontstaat.”

Beha maat 70-100 F-O € 60,95 en slip maat M-4XL € 34,95 (elomilingerie.com) Ketting € 130,- en armband € 25,- (campsencamps.nl) Haarclip € 19,99 (hm.com) Broek maat 36-50 € 99,99 (Amy Vermont via klingel.nl) Tuniek maat 36-54 € 32,99 (bonprix.nl) Mantel maat S-XXL € 159,- (hm.com) Hemd maat XS-3XL € 39,95 (andcowoman.com) Vest maat 44-56 € 59,95 (yestafashion.com) Enkellaarsjes maat 36-42 € 129,99 (manfield.com) Schoudertas € 79,95 (Charm London via duifhuizen.nl)

Haar en make-up: Carmen Zomers. Assistentie styling: Lisa Gerth, Kayleigh Cornet.