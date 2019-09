5x veranderingen die je huid in de herfst ondergaat

Deze week is de herfst officieel begonnen en dat hebben we geweten ook: het heeft de afgelopen dagen flink geregend, gewaaid én de temperaturen gaan ook al omlaag. Dit vraagt natuurlijk om wat aanpassingen in je garderobe, maar ook in je huidverzorgingsroutine!

Wij leggen je uit wat de herfst precies doet met je huid en wat je hier het beste aan kunt doen.

Advertentie

1. Je huid wordt veel droger

Is natuurlijk een beetje een inkoppertje, maar het is wél een van de belangrijkste veranderingen die je huid in de herfst ondergaat. De koudere temperaturen zorgen er namelijk voor dat je sneller last hebt van ruwe, droge plekjes op je huid. Het is dan ook belangrijk om een dag- en nachtcrème te hebben die je huid flink voedt. Wees gerust in de herfst wat royaler met je crème en brengt bijvoorbeeld een paar extra laagjes aan. Om je gezicht nog eens éxtra te verwennen, kun je het beste 1 a 2 keer per week een hydraterend masker nemen. Hiervoor hoef je niet per se naar de drogist te gaan, je kunt ook gewoon in je keuken gaan snuffelen. Heb je bijvoorbeeld nog een avocado in huis? Dan kun je hier zelf een voedend masker van maken. Prak het vruchtvlees van de avocado tot een papje en verdeel dit vervolgens over je gezicht. Na ongeveer een kwartier spoel je het weer af met lauw water. Je gezicht voelt hierna soepel en zacht aan!

2. Je huid wordt veel gevoeliger

De koude temperaturen drogen je huid uit, waardoor het extra gevoelig is. Probeer daarom op te letten met zeep, shampoo en andere agressieve middelen zoals peelings. Omdat de huid rondom je lippen en ogen dunner is dan op andere plekken, is het verstandig om deze plekjes wat extra aandacht te geven. Een serum kan je huid direct een boost geven en de “eerste dorst” van je huid goed opvangen. Gebruik rondom je ogen een oogserum dat speciaal ontwikkeld is voor de gevoelige huid rondom je ogen. Vaak last van velletjes op je lippen? Smeer ze dan een paar keer per dag in met vaseline.

3. Je huid heeft een flinke klap gehad

Door de hitte en zon zijn je poriën wat groter geworden en heb je waarschijnlijk ook wat pigmentvlekjes op je huid. Wanneer het bruin van de zomer verdwijnt, blijft er vaak een huid over die er veel minder egaal en stralend uitziet. Je kunt deze lichte hyperpigmentatie herstellen met een product waar retinol in zit, vitamine C en niacinamide.

4. Je huid beschadigt eerder door UV-straling

Hoewel de zon niet per se sterker is in de winter, ben je je er wel vaak minder van bewust. Het is dan ook belangrijk om ook in de herfst en winter (en ook als het regent) je gezicht te beschermen met een zonnebrandcrème. Voor voorkom je

5. Je bloedcirculatie is slechter

Door koude(re) temperaturen kan je bloedcirculatie wat achteruit gaan, waardoor je huid er wat doffer uit kan zien en minder kleur heeft. Dit kun je heel gemakkelijk verhelpen door jezelf een paar keer week een gezichtsmassage te geven. Zo breng je je bloedcirculatie weer wat op gang en krijg je weer een gezonde blos op je wangen. Om je huid wat extra te verwennen kun je tijdens de massage een product gebruiken waar antioxidanten in zitten.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Elle Beeld: iStock