6 tips om je wimpers lang en gezond te houden

De lengte van je wimpers wordt voornamelijk bepaald wordt door je DNA. Daarom is het volgens oogdokter Vik Sharma lastig om je wimpergroei te stimuleren. Je kunt gezond eten, veel water drinken en rustig met je wimpers omgaan, maar dit zal je DNA natuurlijk niet veranderen. Twee dingen die je wel kunt doen, zijn het breken van je wimpers tegengaan en je wimpers helpen om meer volume te krijgen. Dat doe je zo:

1. Zorg voor voldoende biotine

Biotine, ook wel vitamine B8, is belangrijk bij haargroei. Het is de bedoeling dat je biotine binnenkrijgt aan de hand van eten. Dit vind je in noten, zaden, eigeel, lever, avocado’s en zoete aardappel.

2. Eet genoeg B5 en B6

Deze B-vitamines voeden de haarzakjes. Vitamine B5 kun je vinden in zonnebloempitten, sommige paddenstoelen, pinda’s, kip, varkensvlees en zalm. Vitamine B6 zit onder andere in sojabonen, eieren, volkoren granen, varken en gevogelte.

3. Eet of slik B12

De vitamine die vooral in vis en vlees voorkomt. Eet je veganistisch of vegetarisch? Dan kun je voor supplementen kiezen. Vermoed je dat je een tekort hebt aan vitamine B12? Dan kun je hier op letten.

4. Hydrateer je wimpers

Hydrateren kan aan de hand van een wimperserum met de ingrediënten glycerine en hyaluronzuur. Deze moleculen nemen water op en zorgen ervoor dat je wimpers goed gehydrateerd worden. Een wimperserum dat er al jaren met kop en schouders uitsteekt, is die van het merk Revitalash. Dit merk is in 2006 ontwikkeld door de Amerikaanse oogarts Michael Brinkenhoff. Hij ontwikkelde het wimperserum als cadeau voor zijn vrouw Gayle, die destijds herstellende was van borstkanker. Het serum bestel je hier.

5. Let op je make-up

Een wimperkruller lijkt misschien een goed idee, maar dat is het op lange termijn niet. Probeer deze tool als het even kan te vermijden, net als waterproofmascara’s. Als je een keer gaat zwemmen kan het geen kwaad, maar maak er geen gewoonte van, want het tast de wimperhaartjes aan.

6. Breng kokosolie aan

Met kokosolie kun je koken, bakken, je tanden bleken én je wimpers verzorgen. Je kunt kokosolie op je wimpers aanbrengen als een soort conditioner. Dit houdt ze eveneens gehydrateerd.

Bron: Women’s Health