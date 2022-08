6x makkelijke haarmaskers die je zélf kunt maken

Waarom een haarmasker?

Een haarmasker is vooral belangrijk voor vrouwen die hun haar regelmatig verven en/of stylen met een föhn of stijltang. Zonder die extra voeding kan je sneller gespleten haarpunten krijgen en zal je haar sneller klitten. Maar ook voor vrouwen die van zichzelf al breekbaar en droog haar hebben, is een haarmasker een verstandig om te gebruiken.

Maak je haarmasker zelf

Wij zetten 6 haarmaskers op een rijtje die je zelf kunt maken, want een zelfgemaakt haarmasker is natuurlijk en zit bomvol goede vitamines. Elk haartype kan met een zelfgemaakt haarmasker weer stralen van gezondheid. Mayonaise, olijfolie, honing, banaan en avocado maken je haar zacht en glanzend. Ei en bier verstevigen je haar.

Tip! Aluminiumfolie zorgt ervoor dat het masker beter zijn werk doen. De ingrediënten worden door het folie gemakkelijker door je haar opgenomen. Dit zorgt voor een nóg beter effect op je haar.

1. Voor krullend haar

Benodigdheden: honing, 2 eieren, 2 el olijfolie, 2 el argan olie

Hoe maak je het? Klop het ei los en voeg de honing, olijfolie en argan olie toe aan het eimengsel. Roer het mengsel goed door, zodat er een egaal masker ontstaat. Verdeel het masker rijkelijk over je haar en wikkel (aluminium)folie om je haar. Laat het masker vervolgens 3 uur intrekken. Was het masker na die 3 uur uit je haar en was je haar vervolgens nog na met shampoo en conditioner. Na dit masker heb je gegarandeerd weer stralende krullen!

2. Voor droog haar

Benodigdheden: 1 a 2 overrijpe avocado’s, afhankelijk van de lengte van je haar

Hoe maak je het? Prak de avocado zodat er een sausje van avocado ontstaat. Meng dit sausje zorgvuldig door je haar en wikkel (aluminium)folie om je haar. Laat het masker 30 minuten in je haar zitten en was het er daarna goed uit. Je haar voelt weer zacht en een stuk minder droog aan.

3. Voor geverfd haar

Benodigdheden: ¼ komkommer, 1 ei, 1 el olijfolie

Hoe maak je het? Snijd de komkommer in kleine stukjes en doe dit in de blender. Voeg daar 1 ei en 1 eetlepel olijfolie aan toe en blend het geheel een aantal seconden op de hoogste stand. Wanneer het een egaal papje is geworden, haal je het papje uit de blender. Verspreid het masker over je haar en wikkel (aluminium)folie om je haar. Spoel het masker na 30 minuten weer uit.

4. Voor beschadigd haar

Benodigdheden: flinke scheut olijfolie

Hoe maak je het? Verwarm een flinke hoeveelheid olijfolie op tot het een aangename temperatuur heeft om in je haar te smeren. Te warm kan pijnlijk zijn, dus let goed op! Masseer de opgewarmde olijfolie over je haar en hoofdhuid. Gebruik de olie rijkelijk, zodat de olie goed in je haar in kan trekken. Wikkel vervolgens (aluminium)folie om je hoofd en laat het masker 30 minuten zitten. Was je haar zorgvuldig uit, je wilt niet dat er nog restjes olie achterblijven.

5. Voor futloos haar

Benodigdheden: 3 el mayonaise, 1 halve eetlepel olijfolie, 1 ei

Hoe maak je het? Klop het ei los. Voeg aan het ei de olijfolie en mayonaise toe en meng het tot er een egaal sausje ontstaat. Verdeel het haarmasker over je haar en wikkel vervolgens (aluminium)folie om je hoofd. Laat het masker 30 minuten intrekken en was het vervolgens zorgvuldig met lauwwarm water uit.

6. Voor breekbaar haar

Benodigdheden: 1 geprakte banaan, 1 el olijfolie

Hoe maak je het? Prak de banaan tot het een egaal mengsel is. Voeg daar de olijfolie aan toe en meng het tot het 1 geheel is. Verdeel het haarmasker vervolgens door je haar en wikkel daar (aluminium)folie om. Laat het masker 30 minuten intrekken en was het vervolgens zorgvuldig uit.

Bron: Fashionchick