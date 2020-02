Zó draag je die 7/8ste broek ook gewoon in de winter

Mode o mode, soms mocht het best wat gemakkelijker zijn. Want een broek die je enkels (bewust) bloot laat, kan in de winter namelijk best frisjes zijn. Gelukkig zijn er oplossingen om niet voor fashion over function te kiezen, maar waarbij het gewoon beide kan.

Want kledingtrends zoals een 7/8ste broek zijn leuk, maar het is natuurlijk wel fijn om de broeken die je koopt het hele jaar aan te kunnen. En dat is bij dit korte model best een dingetje.

Het model

De naam van een 7/8ste broek verraadt eigenlijk het model al: zo’n 1/8ste deel van de broek is weggelaten (in je hoofd waarschijnlijk beter bekend als ‘hoog water’).

Deze broek past bij verschillende stijlen en figuren, maar is vooral flatterend voor vrouwen met een peervormig figuur. Het figuur komt in proportie doordat de broek compenseert met de bovenkant. Ook korte vrouwen doen er hun voordeel mee, mits ze langer willen lijken.

Winter

Goed: terug naar de hoofdzaak. Hoe draag je zo’n kortere broek in de winter? Je zult daarbij eerst moeten beslissen: heb je het model gekocht om je enkels júist te laten zien (ook in de winter), of mag ‘ie van jou in de winter een paar maandjes z’n functie verliezen?

Enkels bloot

Enkels bloot betekent optisch slankere enkels en benen doordat het smalste gedeelte van je benen wordt benadrukt. In de winter is dit 1) doorbijten en 2) goed inpakken aan de bovenkant zodat je zoveel mogelijk warmte vasthoudt. Tot zover kon je dit waarschijnlijk zelf bedenken. Maar er bestaan ook thermoleggings waarvan de voet is weggelaten. Deze kun je onder de broek dragen waardoor je geheid de warmte vasthoudt.

Enkels bedekt

Je kunt dit oplossen met gezellige sokken en kousjes of door hogere schoenen. Een lange laars lost natuurlijk in eerste instantie het probleem op; niemand die ziet dat jouw broek korter is aan de onderkant. Maar er zijn boel leuke sokjes en kousjes op de markt waarmee je je enkels kunt bedekken. Hier kun je vervolgens prima enkellaarsjes bij dragen.

Kleur schoenen

Heb je stevige kuiten en wil je hier liever niet de aandacht naartoe trekken? Kies dan voor een schoen waarvan de kleur niet veel afwijkt van de kleur van de broek. Er kan anders namelijk een hard contrast ontstaan waardoor alle aandacht naar de schoenen en kuiten gaat. Ben je juist trots op je slanke benen (en je favoriete schoenen), dan geldt het advies net andersom; kies juist een andere kleur broek dan je schoenen.

Zwart model gekocht? Zo zorg je dat ‘ie langer mooi blijft:

