7 feiten en fabels over (de grootte van) je poriën

Veel vrouwen willen een egale huid zonder grove poriën. Om die tegen te gaan, zijn er honderden tips en trucs te vinden. Deze 7 fabels over poriën werken in ieder geval niet.

Fabel 1: er bestaat maar 1 soort poriën

We hebben niet 1 maar 2 soorten poriën: olie- en zweetporiën. Olieporiën zijn de poriën die je in je gezicht hebt zitten. Zweetporiën zitten over heel je huid en zijn zo klein dat je ze niet kunt zien met het blote oog. Deze poriën verplaatsten het zweet van de zweetklieren naar het oppervlak van de huid. In dit artikel gaan we in op de olieporiën.

Fabel 2: je gezicht wassen voorkomt verstopte poriën

Verstopte poriën kun je niet voorkomen door vaak je gezicht te wassen. Het heeft namelijk met verschillende factoren te maken: je huidtype, hormonen en genen. Je gezicht te vaak wassen zorgt zelfs voor irritatie, droogheid en roodheid in je gezicht. Dit kan puistjes en onzuiverheden verergeren. Was je gezicht ongeveer twee keer per dag om overtollige dode huidcellen en olie te verwijderen.

Fabel 3: schoonheidsspecialisten openen je poriën

Schoonheidsspecialisten stomen vaak je gezicht voordat ze producten aanbrengen. Veel mensen denken dat dit is om je poriën te openen zodat producten effectiever worden opgenomen. Dit is echter niet het geval. De stoom zorgt er namelijk voor dat de bloedvaten in je gezicht verwijden. Je gezicht zwelt hierdoor een beetje op waardoor de poriën kleiner lijken. Als je last hebt van acne en verstopte poriën is dit niet de juiste behandeling voor je. Het ‘vuil’ wordt dan namelijk ingesloten waardoor je last kan krijgen van onnodige puistjes en in het ergste geval littekens.

Fabel 4: door koud water sluiten je poriën

Voordat je make-up aanbrengt, even een plens koud water in je gezicht zodat je poriën sluiten. Dit is helaas niet hoe het werkt. Poriën worden gecreëerd door omliggende huid en weefsel die als het ware een wand vormt die niet op koud water reageert. Het is overigens niet slecht om je gezicht met koud water te wassen, in tegendeel: het voorkomt roodheid en zwellingen.

Fabel 5: de grootte van je poriën kan veranderen

Hoeveel serums en crèmes je ook smeert, je kunt niks aan de grootte van je poriën doen. De grootte is meestal genetisch bepaald.

Fabel 6: blootstelling aan de zon verkleint je poriën

Veel mensen denken dat zonnen zorgt voor kleinere poriën en vermindering van puistjes. Dat is voor korte duur, want die zonnestralen zorgen er eigenlijk voor dat onze huid beschadigt. Blootstelling aan de zon verslechtert namelijk collageen waardoor poriën groter lijken op den duur en de huid elasticiteit verliest.

Fabel 7: mee-eters zijn poriën met vuil

Mee-eters worden veroorzaakt door haarzakjes die zijn verstopt met talg, dode huidcellen, haartjes en bacteriën. Het komt vooral voor op de neus, omdat daar de haarzakjes niet zo diep zijn en daardoor snel verstopt raken.

