7 dingen om goed op te letten wanneer je make-up koopt

Je herkent het vast wel: je stapt de drogist binnen en wordt spontaan verliefd op alle prachtige make-up producten. Voor je het weet loop je met je handen vol de deur uit. Maar dan, als je het de volgende dag opsmeert, word je geconfronteerd met de waarheid: bij daglicht past het product totaal niet bij je huidkleur.

Waarom ziet je make-up er niet zo uit als in de winkel? Super vervelend natuurlijk. Daarom deze 7 tips om geld te besparen en ervoor te zorgen dat je je tevreden voelt met je volgende aankoop.

Onderzoek

Het is nou eenmaal zo dat verkopers in de winkel graag hun spullen aan je kwijt willen. Dus bedenk van te voren goed wat je nou écht nodig hebt, en kijk niet naar andere producten. Een ander belangrijk ding is weten hoe een product zal werken voor jouw huidtype. Het kan zo zijn dat je vriendin helemaal fan is van een product, maar dat betekent niet dat het ook bij jou werkt.

Testen

Het is lastig om in de winkel het product goed te testen, want dit kan het makkelijkst op je huid (en als het even is ingetrokken) Hoewel je het natuurlijk op het gezicht wilt testen, is het beter om dit op de hand te doen. Als je het product wel op het gezicht wilt proberen, zorg er dan voor dat je het op de juiste manier schoonmaakt door een alcoholspray te gebruiken. Dit zal helpen om bacteriën of vuil op het flesje te doden.

Vraag aan de medewerkers om het product bij je op te doen

Als je op het punt staat om de duurste poeder die er in de winkel te verkrijgen is aan te schaffen, is het wel slim op dit op het gezicht te testen. De beste en meest hygiënische manier om dit te doen, is door de visagist of verkoopster te vragen het op te doen bij je. Zij weten hoe ze de producten op de juiste manier moeten reinigen.

Let wel goed op

Als de visagist of verkoopster de make-up aanbrengt, let dan goed op wat ze precies op je huid smeert. Ze kan meerdere producten bij je opdoen, waardoor het lijkt of dat ene product meer doet. En dan kom je alsnog teleurgesteld thuis mét een veel te dure poeder.

Oude tester

Als je dan tóch maar voor dat dure product gaat, wil je het natuurlijk ook goed testen. Als een verkoper je vertelt dat ‘het product een beetje droog is’ of ‘bijna op is, maar er normaal uitziet als …’ neem hier dan geen genoegen mee en vraag of ze een betere tester heeft.

Kom later terug

De verlichting in de winkel kan een heel groot verschil maken van hoe make-up er in het echt uitziet. Dat felle tl-licht is niet echt bevorderlijk voor je make-up. Daarom is het slim om na een paar uur terug te komen in de winkel. Neem een foto en kijk hoe het er dan uitziet. Of kijk thuis in de spiegel, waardoor je het in ander licht ziet.

Neem een testertje mee naar huis

Vraag om een tester, dit helpt bij het kiezen van het perfecte product voor jou. Als ze hier moeilijk over doen, leg dan gewoon uit dat je wilt zien hoe het product op je huid reageert; omdat iedere huid anders is, en je er wel zeker van wilt zijn dat dit het juiste product is voor jou.

Bron: Elle Beeld: iStock