Je haar krullen met een krul- of stijltang is hartstikke mooi, maar oh zo slecht voor je haar. Gelukkig zijn er genoeg andere manieren om je haren te krullen die geen haarproblemen veroorzaken.

En daar heb je alleen maar een sok, t-shirt of wat toiletpapier voor nodig.

Krullen zonder narigheid

Je haar föhnen, stijlen of krullen is slecht voor je haar. De buitenste laag kan door de (extreme) hitte namelijk beschadigd raken. Met deze tips krijg je krullen zonder problemen:

1. T-shirt

Je gelooft het misschien niet, maar zelfs met een t-shirt kun je krullen maken. Zorg dat je je haar vlak van tevoren hebt gewassen. Het beste werkt deze truc als je haar nog een klein beetje vochtig is, dus nét niet helemaal droog. Rol het shirt helemaal op en maak de uiteindes aan elkaar vast met een elastiekje. Kam al je haar naar voren, verdeel je haren in verschillende plukken en rol deze rond het shirt dat als een soort aura (halo) op je hoofd ligt. Slaap er een nacht mee en het resultaat zal je verbazen.

2. Haarband

Door een haarband om te doen en je haar er omheen te krullen, heb je met twintig minuten een paar mooie krullen. Hoe strakker je je haar om de band heen trekt, des te strakker de krullen worden. Het meest natuurlijke effect krijg je door de plukken haar juist losjes rond de haarband te rollen. Zorg ervoor dat de haarband minimaal 20 minuten blijft zitten voor het beste resultaat.

3. Toiletpapier

Rol een enkel velletje toiletpapier op, wikkel je haar eromheen en knoop de twee uiteindes aan elkaar vast. Meer hoef je niet te doen. In de video hieronder zie je precies wat je stap voor stap moet doen om die mooie krullen te creëren zonder hitte.

4. Vlechten

Ook door je haar in te vlechten, kun je prachtige krullen maken. Maak twee staartjes en begin bij beide kanten helemaal bovenaan met invlechten. Pak tijdens het vlechten steeds een klein beetje van je haar bij de vlecht en eindig helemaal onderaan. Slaap een nacht met je vlechten en de volgende ochtend word je wakker als een echte krullenbol.

5. Wasknijper

Pak een kleine pluk haar en draai het zo strak mogelijk om een wasknijper. Doe dit ook bij de rest van je haar, totdat al je haar vastzit in een wasknijper. Ga lekker naar bed en haal de knijpers er de volgende ochtend uit.

6. Sok

Pak een sok en rol ‘m op van buiten naar binnen zodat je een rondje creëert. Maak een hoge staart, bijna bovenop je hoofd. Vouw de sok om je staart, houd de sok bij het eind van je haar en verdeel je haar in tweeën. Rol de sok naar boven en zorg ervoor dat je haar helemaal rondom de sok komt te zitten. Als je helemaal boven bent, zet je de knot boven op je hoofd vast en ga daarmee naar bed. De volgende dag is je haar mooi gekruld als je de sok er weer uithaalt.

7. Babydoekjes

Ja, je leest het goed. Je kunt ook babydoekjes gebruiken om je haar te krullen. Het werkt hetzelfde als het toiletpapier, alleen dit papier is al vochtig, waardoor het strakkere krullen creëert. Pak een doekje en rol hem helemaal op. Pak een pluk haar en rol deze rond het doekje. Als de pluk haar helemaal om het doekje zit, kun je de uiteindes aan elkaar knopen. Doe dit bij iedere pluk, totdat al je haar rondom de babydoekjes zit. Ga nu lekker slapen en haal de doekjes er de volgende ochtend voorzichtig uit. Je hebt nu als het goed is prachtige pijpenkrullen.

BEKIJK OOK: Libelle’s beautyvlogger Susan legt uit hoe zij aan die prachtige krullen komt:





Bron: Good Housekeeping. Beeld: iStock