7 tips om die mooie zomerse gloed langer vast te houden

Na een dagje strand of zwembad kan je huid wel een oppepper gebruiken. Met deze 7 tips is die zomerse glans zo weer terug. En daar komt geen spatje make-up aan te pas.

Anneloes Tas Elmar Krop

Bewaak je inner beauty

Een naturel, helder en fris huidbeeld zit ’m niet alleen in een goede crème. De basis komt van binnenuit, omdat de huid een weerspiegeling is van onze algehele conditie en mentale en fysieke gesteldheid. Het bewaken van die inner beauty begint dan ook bij de basisregels: elke nacht goed slapen (7-8 uur), gezond eten (minstens 500 gram groenten en fruit per dag), voldoende water/thee/sap drinken (dagelijks 2 liter) én elke dag bewegen (30 minuten of langer). Ook niet onbelangrijk: zo min mogelijk stress hebben. Stress verzwakt het immuunsysteem en dat werkt op den duur ook door naar een slechtere, onrustige huid­conditie. Ook een gespannen gelaatsuitdrukking draagt niet bij aan een frisse, uitgeruste uitstraling.

Breid de dagelijkse routine uit

Behalve die nodige zorg van binnenuit is het goed om het dagelijkse verzorgingsritueel onder de loep te nemen. Zeker als de huid er grauw en vermoeid uitziet. Vaak hebben we het in de zomer drukker met andere leuke dingen dan uitvoerig tutten voor de spiegel. Toch is het juist nú, met het oog op zonschade en uitdroging, belangrijk om de huid extra goed te reinigen, hydrateren, versterken en verwennen met extraatjes, zoals een gezichtsmasker (één tot twee keer per week) maar ook essences, serums en exfoliants. Die extra stappen kosten dagelijks maar een paar minuten extra tijd én de huid plukt er al binnen een paar dagen zichtbaar de vruchten van.

Verdubbel de reiniging

De basis van een mooie huid begint altijd bij een schone huid. Zelfs de duurste crème heeft op een ­ongereinigde huid amper kans van slagen. Een aanrader voor ’s avonds is een dubbele reiniging. Deze twee-stappenmethode is geïnspireerd op de beautyrituelen van ­Aziatische vrouwen, bekend om hun frisse, zachte huid. Masseer eerst een reinigingsolie in de huid om al het vuil los te weken. Ook zonder foundation of poeder hecht zich in de loop van de dag behoorlijk wat vuil aan onze huid. In de zomer komt daar een laagje SPF-filter bij. Spoel het gezicht met lauwwarm water, waarna de tweede reiniging volgt: met een milde milk, gel of mousse. Zo verdwijnen de laatste restjes vuil en vet zonder de huid te belasten. Met een face brush (een ­speciale borstel) stimuleer je de bloed-circulatie en dus ook een frisse glans.

Nóg een tussenstap

Er zijn twee producten die niet op de wastafel mogen ontbreken voor een stralende huid: een pre-lotion of essence én een serum. Dit zijn twee verschillende producten. Denk maar even aan het volgende plaatje: als je een scheut water giet op de aarde van een uitgedroogde kamerplant, blijft het laagje vaak liggen en sijpelt het extreem langzaam door de lagen. Zo werkt het ook bij een uitgedroogde huid. Een pre-lotion of essence – een lotion die flink hydrateert – maakt van de huid een spons die erna alles veel beter absorbeert. Dep na het reinigen de lotion met je vingers over je gezicht en hals en klop daarna zachtjes het gewenste serum in de huid. Gebruik ’s ochtends een ­serum dat extreem hydrateert en de weerstand van de huid versterkt. ’s Avonds herstelt een serum met vitamine C of retinol de schade van overdag, zoals collageen­afbraak en vlekvorming.

Boost die glans

Aan het eind van de zomer kan de zongebruinde huid vermoeid aandoen. Door de zon verloopt de celproductie sneller en wordt de opperhuid dikker. Oftewel: de dode huidcellen stapelen zich sneller op en maken het huidoppervlak ­onregelmatiger, waardoor een doffe waas ontstaat. Niet voor niets raden huidexperts aan om juist ook in de ­zomermaanden het gezicht regelmatig te ­exfoliëren. Dat kan door een paar keer per week te behandelen met een zachte scrub of met een milde peelinglotion. Kies er een op basis van een laag ­percentage zuren (niet meer dan 5%), geschikt voor dagelijks gebruik. Glycolzuur heeft een gunstige werking op het natuurlijke vochtgehalte. Ook na ­exfoliëren of scrubben geldt dat de huid goed moet worden beschermd met minstens SPF 30.

Versterk de huidbarrière

Hydrateren klinkt als het ideale tegengif tegen een droge en doffe huid, maar eigenlijk gaat het vooral om het ­bewaken van de huidbarrière. Deze ­bufferlaag zorgt dat het vocht- én vet-gehalte binnen de huidlagen op peil blijft. Raakt die ­barrière verzwakt door zonnen en ­temperatuurschommelingen, dan zie je dat terug aan een ­trekkerige, onrustige huid die snel rood is. Vervang die ­verfrissende moisturizer dan liever door ­rijkere, sterk ­voedende crèmes met vitamine E, omega vet­zuren, antioxidanten en lipiden/­ceramiden. Deze ­ingrediënten hebben een ­gunstige invloed op de ­huidbarrière.

Olie, stenen & cups

Een paar druppels gezichtsolie geeft meteen een zachte glans. Gebruik een gua sha-steen om die stralende gloed te versterken. Dat is een platte, gladde edelsteen die je in ritmische, opwaartse streken over het huidoppervlak ‘schraapt’. Dit werkt ook ontspannend voor de gelaatstrekken. Een iets sterker effect geeft cupping: zuignapjes die over een geölied gezicht worden gestreken. Deze facial is geïnspireerd op de professionele cupping-behandelingen in de salon die de afvoer van afvalstoffen stimuleren en verklevingen in het bindweefsel losmaken. Hoewel de cups (online) verkrijgbaar zijn voor thuis­gebruik, is het raadzaam om niet zomaar zelf aan de slag te gaan met deze technieken. Een sterke wrijving kan de huid juist beschadigen. Boek eerst een behandeling bij een expert, die precies kan uitleggen hoe je het eventueel thuis kunt bijhouden. Kijk voor meer informatie bij bellabaci.nl, dermaskin.nl of bindweefselbar.nl.

Van #glas tot #glazuur

Op Instagram en TikTok staan de beautytrends vaak het eerst. Na een periode van matteren mag de huid weer volop glanzen, ogenschijnlijk zónder make-up. Ook de glass skin-look is nu trend, waarbij de huid een spiegelend effect heeft. Net als de glazed donut skin look. Hierbij is de huid extreem hoogglanzend en ­rimpelloos, vergelijkbaar met de ­glazuurlaag van een donut. Voor zo’n hoogglans finish moet je smokkelen met make-up, door een druppel parelmoerkleurige, vloeibare highlighter (Max Factor) te mengen met een lik dagcrème. Het kan ook eenvoudiger: TikTok’ers bejubelen de vette finish met de klassieke crème van Nivea uit het beroemde blauwe blik.

Feit & Fabel

Je hoeft alleen zonnebrand te ­gebruiken als de zon schijnt: FABEL!

Zelfs als het bewolkt is, is het goed om een crème met SPF (sun protecting factor) te gebruiken, omdat zonlicht schadelijk is voor de huid. Door niet te smeren kunnen pigmentvlekken ­ontstaan en veroudert de huid sneller.

Fruit is goed voor de huid: FEIT!

Veel fruitsoorten bevatten anti-oxidanten, zink en selenium, zoals appels, druiven, pruimen, bessen en mandarijnen. Ook fruit met vitamine C is goed voor een gezonde huid. Dat zit vooral in citrusvruchten, kiwi’s en zwarte bessen.

Fotografie: Elmar Krop, Getty images | Styling: Renske van der Ploeg