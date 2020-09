Veel vrouwen geven een fortuin uit aan verzorgingsproducten en gezichtsbehandelingen om hun huid zo jong mogelijk te houden. Wist je dat de beste tips je juist niks kosten? Als je geen zin hebt in rimpels, dan kun je beter deze voorzorgsmaatregelen nemen.

Ze zijn gratis en kosten je weinig moeite.

Als je geen zin hebt in rimpels, dan is eigenlijk de belangrijkste voorzorgsmaatregel die je kunt nemen het dragen van zonnebrandcrème. Het maakt niet uit wat voor huidtype of huidskleur je hebt, zorg ervoor dat je élke dag zonnebrandcrème draagt. Blootstelling aan de zon is namelijk de belangrijkste oorzaak van vroegtijdige huidveroudering. Ultraviolet licht van de zon (of zonnebanken) breekt collageen en elastine af, waardoor de huid kreukt en slap wordt. Gebruik daarom elke dag een vochtinbrengende crème met minstens SPF 30.

2. Koop een zonnebril met UV-bescherming

De huid rondom je ogen is ontzettend teer en dus ook heel gevoelig voor rimpels. Zorg er daarom voor dat je je ogen én de huid er omheen goed beschermd tegen de zon met een zonnebril. Ga voor een zonnebril die 99 of 100 procent van de UVA-stralen en UVB-stralen blokkeren. Zo blijft de huid rondom je ogen goed beschermd en voorkom je ook dat je gaat knijpen met je ogen, waardoor je huid langer rimpelloos blijft.

3. Zorg goed voor je huid als je gaat vliegen

Bacteriën zijn niet het enige waar je je zorgen om moet maken als je gaat vliegen. Wanneer in een vliegtuig zit kom je namelijk ongelofelijk dichtbij de zon, dus als je een plek bij het raam hebt is het belangrijk om je huid goed te beschermen tegen de zon. Daarnaast is de lucht in een vliegtuig ook altijd ontzettend droog, dus probeer altijd een half uur voordat je gaat vliegen een vochtinbrengde crème aan te brengen mét SPF. Probeer daarnaast om zoute

4. Probeer je gewicht zo stabiel mogelijk te houden

Als je gewicht regelmatig schommelt en je vaak allerlei diëten probeert dan gaat dit helaas ten koste van de elasticiteit van je huid. Probeer je gewicht daarom een beetje stabiel te houden en probeer op een gewicht te komen dat gezond is voor iemand met jouw lichaamstype. Als je twijfelt over wat een goed gewicht zou zijn, dan is het verstandig om hier contact over op te nemen met je huisarts of een diëtiste.

5. Zorg ervoor dat je elke nacht zeven tot acht uur slaap krijgt

Als je iemand bent die slecht slaapt, dan is het je vast al wel opgevallen dat dit een groot effect heeft op je huid. Wanneer je elke nacht zeven tot acht uur slaapt geef je je huid de kans om zich voldoende te herstellen zodat het in een goede conditie en staat blijft. Het is dus écht belangrijk om elke nacht zoveel mogelijk slaap te pakken.

6. Stop met roken én vermijd plekken waar wel gerookt wordt

Dat roken niet goed voor je is weten we inmiddels wel. Het is hartstikke slecht voor je gezondheid én ook voor je huid. Maar wist je dat het ook ontzettend slecht is om mee te roken? Zelfs als je zelf niet rookt maar wel regelmatig in een omgeving bent waar gerookt wordt, kan dit effect hebben op je gezondheid en je huid. Het collageen in je huid neemt eerder af en je huid gaat er ook eerder door zakken.

7. Probeer zo min mogelijk suiker te eten

Wanneer suiker wordt afgebroken en in de bloedbaan terecht komt, bindt het zich aan zogeheten eiwitmoleculen, waaronder die in de huid-ondersteunende vezels collageen en elastine. Helaas zorgt dit proces er ook voor dat collageen en elastine minder elastisch worden. Het gevolg is dan ook dat je sneller rimpels krijgt. Nu is het natuurlijk niet zo dat je suiker voorgoed uit je dieet moet bannen, maar als je je huid zo lang mogelijk jong wil houden, kan het geen kwaad je suikerinname sterk te verminderen.

Dít oer-Hollandse voedingsmiddel op je gezicht aanbrengen werkt perfect tegen rimpels:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Real Simple. Beeld: iStock