8 dingen die elke Schorpioen in haar kledingkast zou moeten hebben

Schorpioenen zijn gepassioneerd en perfectionistisch, maar ook een tikkeltje geheimzinnig. Op basis daarvan is een lijst samengesteld met de kledingstukken die elke Schorpioen in haar kast zou moeten hebben.

Zwarte coltrui

Coltruien zijn hartstikke comfortabel en daar is de Schorpioen dol op. Maar vergis je niet: coltruien kunnen ook heel sexy zijn. Helemaal als ze zwart zijn en strak om je lichaam zitten. Bovendien is de coltrui een tijdloos item en daarom is het altijd goed als je er eentje in je kast hebt hangen. Leuk te combineren met een leren rok of gewoon een simpele spijkerbroek.

Tijdloze jeans

Over spijkerbroeken gesproken: een tijdloze jeans is een must voor iedere Schorpioen. Investeer daarom in kwaliteit, want met een goede spijkerbroek kun je járen doen.

LBD

Het is altijd handig om een little black dress in de kast te hebben hangen. Een Schorpioen houdt niet zo van aandacht en door een zwart jurkje te dragen, zie je er tiptop uit, maar zul je niet onwijs opvallen. Deze jurk kun je met een vest ook makkelijk aan naar je werk en is dus ook perfect voor een feestje.

Sneakers

Schorpioenen zijn ongelooflijk praktisch, wat betekent dat je ze zelden op torenhoge hakken zult zien. Ondersteunende, maar stijlvolle sneakers zijn daarom de favoriet.

Leren jasje

De Schorpioen is een stoere chick en daarom is een leren jasje perfect voor haar. Kies wel een echte leren, want die worden mooier tijdens het dragen.

Hippe regenjas

Schorpioenen zijn hartstikke praktisch en denken overal over na. Ze gaan nooit, maar dan ook nooit onvoorbereid op pad. Voor elk seizoen en ieder weertype heb jij een speciale jas. En in Nederland kan een regenjas dan natuurlijk niet in je kast ontbreken.

Iets roods

Sensuele kleuren als rood en paars zijn favoriet bij de Schorpioen. Zij dragen dan ook het liefst iedere dag iets in deze kleur. De ene keer een rode handtas, dan weer een paarse trui of ze gaan juist voor felrode lippenstift. Deze tinten zijn tijdloos en rustgevend en dat past helemaal bij dit sterrenbeeld.

Pasteltinten

Naast rood dragen Schorpioenen bijna geen andere felle kleuren. Dit doordat ze liever eerst even de kat uit de boom kijken. Ze willen liever niet zo opvallen en kiezen daarom vaak voor zwart of anders pasteltinten.

Bron: PureWow. Beeld: iStock