8x herfsttrends onder de 100 euro

Ruiten

De modetrend voor de komende herfst/winter is een echte klassieker: we gaan de geliefde ruit ook dit jaar weer op verschillende manieren terugzien. Van grote tot kleine ruiten en van ruit op je broek, je jas en je rok. Checks mate!

Shopping

1. Blouse jurk € 69,99 (Vero Moda)

1. Blouse jurk Beeld Libelle

2. Jasje € 59,99 (Noisy May)

2. Jasje Beeld Libelle

3. Broek €99,95 (King Louie)

3. Broek Beeld Libelle

4. Top € 99,95 (Jane Lushka)

4. Top Beeld StyleShoots

Offwhite

Deze tint is zachter dan wit en juist daardoor is het een perfecte winterkleur. Heel mooi ton-sur-ton, maar ook goed te combineren met bijvoorbeeld grijstinten, roze of lila.

Shopping

5. Jurk € 94,95 (G-Maxx)

5. Jurk Beeld Libelle

6. Kabel trui € 59,99 (Object)

6. Kabeltrui Beeld Libelle

7. Broek € 69,95 (Fluresk)

7. Broek Beeld Libelle

8. Vest € 69,99 (Y.A.S)

8. Vest Beeld Libelle

De gebreide trui

Een effen trui is zo saai, deze winter heeft de gebreide trui tenminste een speels blok of een vrolijke streep. En dan van bijvoorbeeld heerlijk zacht mohair. Drukke, kleurrijke breisels zijn een geweldige manier om direct karakter toe te voegen aan elke outfit. Tip: combineer de trui met een effen broek of rok, tenzij je natuurlijk graag de dag door wilt brengen als een Sesamstraatpersonage.

Shopping

9. Trui met kleurvlakken € 39,99 (JDY)

9. Trui met kleurvakken Beeld Libelle

10. Trui met oranje bloemmotief € 49,99 (Vero Moda)

10. Trui met oranje bloemmotief Beeld Libelle

11. Trui met verticale strepen € 49,99 (Noisy May)

11. Trui met verticale strepen Beeld Libelle

12. Trui met horizontale strepen € 49,99 (Vila)

12. Trui met horizontale strepen Beeld Libelle

Roze

Roze is de kleur van 2022, daar is geen twijfel over mogelijk. Nog geen roze kleding in de kast? Het moge duidelijk zijn: iedereen gaat dit seizoen voor pretty in pink.

Shopping

13. Colbert € 49,99 (Noisy May)

13. Colbert Beeld Libelle

14. Blouse € 65,- (Amiisi)

14. Blouse Beeld Libelle

15. Broek met ceintuur € 39,99 (C&A)

15. Broek met ceintuur Beeld Libelle

16. Trui € 44,99 (Object)

16. Trui Beeld Libelle

Tweed

Dat we überhaupt tweed dragen komt door Gabrielle Chanel. Ze leende tweed sportkleding van haar lover Hugh Grosvenor waarna ze zich realiseerde dat de soepele en chique stof perfect zou zijn voor haar ontwerpen. En zo werd tweed niet meer alleen voor mannenkleding gebruikt en werd de stof de signatuur voor onder andere het bekende tweedjasje van Chanel. Gelukkig zijn er ook hele mooie tweeditems voor een minder dikke portemonnee te koop.

Shopping

17. Cap € 89,- (Bronté)

17. Cap Beeld Libelle

18. Rokje € 42,99 (Glamorous)

18. Rokje Beeld Libelle

19. Jasje € 89,99 (Object)

19. Jasje Beeld Libelle

20. Colbert € 69,99 (Vero Moda)

20. Colbert Beeld Libelle

Warme & lange winterjassen

Even eerlijk, niets is toch fijner dan een lekkere, lange, wollen winterjas. Vroeger noemden we zoiets een mantel. En eigenlijk past dat nog steeds goed bij deze chique jas. Mantel it is!

Shopping

21. Crème kleurige mantel € 79,99 (Vila)

21. Crème kleurige mantel Beeld Libelle

22. Geruite mantel € 79,99 (C&A)

22. Geruite mantel Beeld Libelle

23. Mantel met fijne ruit € 69,99 (JDY)

23. Mantel met fijne ruit Beeld Libelle

24. Mantel met ceintuur € 69,99 (Vero Moda)

24. Mantel met ceintuur Beeld Libelle

Denim

Denim is natuurlijk altijd een trend. Iedere keer weer in een ander jasje. Of in dit geval, een ander broekje. Komende winter wordt de jeans wijd en baggy. Best een verademing na alle strakke low cuts en skinny broeken. Met dank aan modelabel Balenciaga.

Shopping

25. Jeans met lichte flair pijp € 69,99 (JJXX)

25. Jeans met lichte flair pijp Beeld Libelle

26. Donkere jeans € 39,99 (Noisy May)

26. Donkere jeans Beeld Libelle

27. Lichte jeans € 89,99 (Esprit)

27. Lichte jeans Beeld Libelle

28. Jeans met omslag € 79,99 (s’Oliver women)

28. Jeans met omslag Beeld Libelle

Fluweel

Het is zo zonde om fluweel alleen op zon- en feestdagen te dragen. Een mooi fluwelen colbert op een jeans of chique jurkje kan ook. Het is een veilige gok om in een fluwelen item te investeren, want fluweel kan altijd.

Shopping

29. Roestbruine velours top € 79,95 (King Louie)

29. Roestbruine velours top Beeld Libelle

30. Groene velours top met halflange mouw € 69,95 (King Louie)

30. Groene velours top met halflange mouw Beeld Libelle

31. Velours coltruitje € 59,99 (Numph)

31. Velours coltruitje Beeld Libelle

32. Velours broek met uitlopende pijp € 44,99 (Noisy May)