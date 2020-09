9 herfstige haarkleuren die je echt wilt proberen dit najaar

De herfst is aangebroken! Dat betekent bruinrode bossen, lekkere dikke truien én een nieuwe bijpassende coupe in een warme herfstkleur. Wij zetten de 9 mooiste haarkleuren voor het najaar alvast voor je op een rijtje.

Deze haarkleur is perfect voor het najaar. Hij is donker, diep, gelaagd én oogt heel erg warm. Voor deze diepe chocoladekleur worden verschillende donkerbruine tinten volgens de balayage-techniek aangebracht op je haar. Dat geeft een mooie overloop tussen de verschillende tinten.

2. Melk chocolade

Deze haarkleur is het zusje van de kleur hierboven. Ook hierbij worden verschillende bruinkleuren door het haar aangebracht. Alleen wordt bij deze versie gekozen voor lichtere bruintinten. Dat maakt de look iets zachter.

3. Peper-en-zout

De peper-en-zoutkleur was lange tijd niet zo in trek. Met high- of lowlights probeerden mensen die deze haarkleur van nature hebben, hun kleur wat te verdoezelen. Maar dat doen we niet meer! Peper-en-zoutkleurig haar, ofwel mousy hair, is helemaal in! En deze zachte haarkleur is door de grijze maar toch warme ondertoon perfect voor het najaar.

4. Bronde

Is het bruin? Of toch blond? Wanneer je dit denkt bij een haarkleur, is het hoogstwaarschijnlijk bronde. Hierbij worden diepbruine lowlights gecombineerd met hoogblonde highlights. Daardoor creëer je een leuk kleurenspel in je haar waarmee je diepte creëert.

5. Honingbruin

Voor wie dit najaar echt voor een warme tint wilt gaan, is honingbruin dé kleur. Hierbij worden verschillende donkerbruine kleuren geselecteerd, die allemaal een warme, honingachtige ondertoon hebben. Met deze haarkleur blend je helemaal in met de natuur deze herfst.

6. Kaneelbruin

Kaneelbruin, of cinnamon brown, is een van de meest trendy haarkleuren van dit najaar. Hierbij worden bruintinten afgewisseld met roodtinten, waardoor je haar een koperachtige gloed krijgt.

7. Asbruin

Voor wie deze herfst liever voor een van de koelere haarkleuren kiest, is asbruin perfect. Hierbij lijkt het alsof jouw donkerbruine haar bedekt is onder een grijze laag. Deze kleur krijg je helaas niet voor elkaar met een paar wasbeurten met zilvershampoo. Maar jouw kapper kan je vast een coupe aanmeten in deze koele najaarskleur.

8. Asblond

Ook voor de blondies is er een koele kleur die perfect is voor dit najaar: asblond. Deze kleur zagen we een paar jaar geleden al in de zomer. Maar nu lijkt de lichtblonde look met koele ondertoon toch meer bij de herfst en winter te passen. Laat je kapper met highlights en een spoeling deze grijsblonde look bij je creëren en houd het vervolgens zelf fris met een zilvershampoo.

9. Koper

De pumpkin spice latte onder de haarkleuren: koper. Bij deze warme kleur krijg je ongetwijfeld een herfstgevoel. Je kunt de kleur zo diep maken als je zelf wilt, door te werken met high- en lowlights. Maar ook als je voor één koperkleur door je hele haar gaat, ben je helemaal herfstklaar!

In het najaar kan je haar droog en pluizig worden. Haarspecialist Floor Mulder legt uit hoe je pluizig haar in toom houdt.

