9 haarstijlen om in de winter te variëren met je halflange kapsel

De laatste jaren lijkt halflang haar flink terrein te winnen. Maar wil je graag iets anders en verafschuw je de schaar toch wel een beetje? Wij geven tips om te variëren.

We kunnen in de winter van 2019 en 2020 2 kanten op gaan: stoer of schattig. Want niet alleen is punk terug, ook de jaren tachtigwafels. Misschien schrikt het je in eerste instantie af, maar het is het proberen waard. Houd je toch liever van opsteken? Ga dan voor hoog en in knotjes of vlechtwerken.

Wie zei dat halflang haar een tussenlengte is?

Hoge knot

Maak een hoge knot en doe er eventueel een parelketting omheen: staat heel romantisch. En je hebt natuurlijk geen last van dwarrelende plukken.

Wafelhaar

Vind je krullen in je halflange haar te oubollig? Door met een speciale wafeltang wafels te maken, oogt het direct een stuk stoerder. Ziet het je er nog een beetje te heftig uit? Dan kun je er met de kam doorheen gaan.

Halve knot

Bij deze stijl pak je 2 plukken van de bovenste helft van je haar en breng je deze losjes in een een knot naar achteren. Handig wanneer je haar in je gezicht zit, maar je het toch liever los houdt.

Halve staart

Of, je zet vast in een staart in plaats van een knot. Lijkt je haar gelijk ook een stuk langer door.

Gevouwen haar

Ooit eraan gedacht dat je ook je haar kunt vouwen? Hoe je het voor elkaar krijgt: je verdeelt het haar in 5 delen. Kwam 2 plukken naar achteren, ongeveer tussen de zijkant en bovenkant van je hoofd. Zet 2 plukken van de zijkant van je haar vast met een speltje, strak naar achteren. Als laatste heb je nog 1 grote pluk bovenop je haar over die je over het geheel heen kamt.

Lage knot

Liever voor een klassieke look gaan? Kies dan voor de lage knot. Je kunt je haren naar achteren kammen, maar het ook in een scheiding houden voor een nog netter effect.

Losse knotjes

Niet 1 knot, maar 2. Je maakt ze door het niet volledig in een knot te draaien. Zo houd je een stuk haar over dat nonchalant op je hoofd ligt.

Forties

Een haarvariatie die voor veel vrouwen uit de jaren 40 standaard was. Zij deden ’t toen nog met krulspelden, maar anno 2019 kunnen we gelukkig voor een krultang kiezen. De krullen maak je iets lager, waardoor het bovenop stijl is en onderin golvend. Je kunt op de scheidingslijn een speldje schuiven.

Haarclip

We sluiten af met een haarstijl waarbij je de vrije hand krijgt om namelijk door een statement haarclip te kiezen. Wat past bij jou? Freubeltjes, simpel, over the top of juist een subtiel schuifje? Jij kiest.

Welke haarclip past bij jou?

Of kies je voor één van de knotvariaties? Zo maak je ‘m supersnel:

Bron: Elle. Beeld: iStock