In 9 op de 10 make-uptasjes schuilt een superbacterie die voor infecties zorgt

Dat het belangrijk is om je make-upproducten schoon te maken, blijkt maar weer. Tijdens een onderzoek van Aston University werden in 9 van de 10 onderzochte beautyproducten een potentieel levensbedreigende superbacterie gevonden. Ja, dat lees je goed.

Fervent mascara-, eyeliner-, of foundationgebruiker? Dan kom je waarschijnlijk dagelijks in aanraking met mogelijk dodelijke bacteriën als stafylokokken en E.Coli. Ieks! Tenminste, mits je je producten niet regelmatig netjes schoonmaakt of tot ver na vervaldatum gebruikt.

Huidinfecties

Het onderzoek van de universiteit, dat werd gepubliceerd in het Journal of Applied Microbiology, schrijven dat de producten voor huidinfecties of zelfs bloedvergiftiging kunnen zorgen wanneer ze in de buurt van de ogen, mond of op wondjes gebruikt worden. Vooral de zogeheten beautyblenders (je weet wel: die eivormige sponsjes voor onder meer foundation), blijken een bacteriebron te zijn. Deze worden namelijk eerst natgemaakt en vervolgens vaak in een warme omgeving achtergelaten. En ja, waar het lekker warm is, breiden bacteriën zich maar al te graag uit.

En jij?

Daarnaast wijst het onderzoek uit dat 93 procent van de beautyblenders niet wordt schoongemaakt, terwijl die in 64 procent van de gevallen al minstens 1 keer op de grond is gevallen. En zeg nu zelf: hoe vaak maak jij netjes je make-upkwasten, foundationsponsjes en dergelijke schoon? Of, gooi jij daadwerkelijk je mascara of eyeliner na vervaldatum weg?

Schoonmaken

Toch legt het onderzoek de schuld bij de producenten. Zij zouden de uiterste houdbaarheidsdatum duidelijker op de verpakking van hun producten moeten zetten. Momenteel is dat nog dat kleine ‘bakje’ met in minigrootte aantal maanden na opening erop. Maar voor nu is de boodschap aan ons dus schoonmaken of weggooien. Je foundationspons kun je gemakkelijk met een milde biologische shampoo schoonmaken, voor je kwasten bestaan allerlei handige middeltjes:

Of, zoals onze visagist Carmen je in deze video laat zien, met water, een beetje shampoo en een föhn:

Bron: The Sun. Beeld: iStock