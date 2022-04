Wat is ghee?

Ghee is even heel simpel gezegd de Indiase versie van geklaarde boter. Het vocht en de melkeiwitten worden verwijderd uit het botervet en wat je overhoudt is ghee, puur botervet met een nootachtige smaak Je kunt hierin eten bakken of braden, maar zo’n klontje is bijvoorbeeld ook heel lekker in je havermout. Vroeger was ghee wat moeilijker te krijgen, maar tegenwoordig kun je het bij de meeste grote supermarkten wel kopen.

Is ghee gezonder dan boter?

Is ghee een gezondere keuze dan roomboter? Qua calorieën wint roomboter het op dit gebied van ghee. 100 gram ongezouten roomboter bevat 745 kcal en 100 gram ghee 985 calorieën. De rest van de voedingswaarde verschillen niet zoveel van elkaar.

Zo kun je zelf ghee maken

Mocht je nu geen supermarkt in de buurt hebben die het verkoopt, dan is dat ook geen reden tot paniek. Je kunt ghee namelijk heel gemakkelijk zelf maken. Hiervoor moet je de volgende stappen volgen:

Verhit boter (minimaal 2 pakjes is het meest efficiënt) zachtjes in een steelpan op de kleinste pit van je fornuis.

De boter smelt en gaat op een gegeven moment borrelen. Hierbij verdampt het water en vormt zich een witte schuimlaag. Schep deze met een lepel eraf en blijf dit doen tot de vloeistof niet meer borrelt en volledig helder is. Dit is het botervet.

Zeef dit vet nog even door een doek (schone theedoek/stoffen zakdoek) in een vergiet zodat je een heel zuivere ghee krijgt.

Doe het botervet vervolgens in een glazen pot. Na het afkoelen krijgt het vet zijn typisch gele kleur en heb je dus je zelfgemaakte ghee!

Ideaal voor droge plekjes

Volgens Lisa Mattam, die zelf de huidverzorgingslijn Sahajan heeft en ghee in haar producten gebruikt, is de boter ook een wondermiddeltje voor de huid. “Omdat het een vette substantie is, is het heel fijn om te gebruiken voor je nagelriemen, je ellebogen en zelfs op je voetzolen.” En daar blijft het niet bij, het zou namelijk ook goed werken tegen droge, gebarsten lippen. Door de wasachtige, vaste olietextuur voelt het namelijk aan als een ultravoedende lippenbalsem. “Ik zou het vooral gebruiken voor hardnekkige droge gebieden”, aldus Lisa.

Waarom werkt het zo goed?

Ghee heeft een grote voorsprong op andere natuurlijke vetten zoals kokos- en olijfolie, omdat ghee vol zit met glyceriden, die bekend staan als bevochtigers. Dit betekent dat ghee vocht in je huid trekt en dat onder het oppervlak vasthoudt, waardoor je huid langer gehydrateerd blijft. Omdat het ook nog eens rijk is aan vetzuren, kan het snel in je huid worden opgenomen. Let alleen wel op als je een acnegevoelige huid hebt: ghee kan je poriën verstoppen, dus als je een vette huid hebt kun je het middeltje beter laten staan.

Ghee als crème of maskertje

Je kunt ghee simpelweg gebruiken als een vochtinbrengende crème en bijvoorbeeld ’s avonds voordat je naar bed gaat op je gezicht aanbrengen. Maar je zou er ook een maskertje van kunnen maken door het te combineren met andere ingrediënten. Wanneer je de ghee bijvoorbeeld mengt met kurkuma en aanbrengt op je huid, zual je merken dat het er na afloop een stuk gezonder én helderder uitziet. Ook kun je ervoor kiezen om ghee te mengen met wat melk, waarin melkzuur zit, zodat je een lichte peeling krijgt. Laat het mengsel zo’n 15 minuten intrekken en je huid voelt daarna heerlijk zacht aan.

