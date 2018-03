Neem nu een abonnement op Libelle en krijg deze tas t.w.v. € 189,95 cadeau

Het liefst zouden we elke dag een andere tas meenemen die perfect bij onze outfit van die dag past, maar dat zou natuurlijk een beetje te gek worden. De oplossing: een tas die bij elke outfit past. Die krijg je nu cadeau bij een abonnement op Libelle.

Bastiaan van Schaik ontwikkelde deze unieke schoudertas van Burkely speciaal voor Libelle. De tas is olijfgroen en is gemaakt van Nubuck met als speciale verrassing: 3 schouderbanden en een cross-over band die kunnen worden gewisseld. Daardoor heb je eigenlijk niet maar één tas, maar vier.

Keycord

De tas is groot genoeg om er van alles in mee te nemen. Doordat je de flap met een magneet en rits kunt sluiten zit alles er veilig in. Ook heeft de tas een speciaal vakje voor je telefoon. En ben je regelmatig je sleutels kwijt? De tas bevat een keycord, dat is dus verleden tijd!

Actie

De tas toevoegen aan je collectie? Bij een abonnement op Libelle (54x) krijg je nu de Bastiaan van Schaik-tas (samen t.w.v. €405,41) cadeau. Daar betaal je nu slechts €14,95 per maand voor. Het abonnement is online te bestellen.



