Peperdure accessoire van Gucci zorgt voor verbazing: "Het lijkt wel een wasmand"

Bij Gucci zul je niet gauw iets tegenkomen wat níet ontzettend hip is, aangezien het modemerk al jaren meedoet aan de top van de fashionwereld.

Maar ook grootheden maken wel eens schoonheidsfoutjes, zo blijkt.

Geen grap

Want nu heeft Gucci een tas op de markt gebracht die voor een hoop hilariteit zorgt. Want het ding, dat een tas is, heeft bijzonder veel weg van een hele simpele wasmand. En voor het exemplaar van het Italiaanse merk betaal je zo 750 euro. Dat kunnen maar weinig mensen echt geloven.

Tientje

Zo schrijft iemand op Twitter: “Eindelijk, een wasmand waar je Gucci-kleren in kan doen”. En niet iedereen is even mild: “Dit lijkt op een zak van twee euro die je gebruikt om vuilnis op te halen.” Winkels die wasmanden verkopen haken er grappig op in en zeggen dingen als: “We hoorden dat je bij Gucci een exemplaar van 750 euro kan vinden, nou, bij ons kosten ze nog geen tientje”.

People are taking the provebial out of these £700 rubber Gucci bags ours are £10 https://t.co/rvNkLQZ0bX #horseandhoof pic.twitter.com/x12ysYOMaU — Horse and Hoof (@horseandhoof) 22 maart 2018

gucci’s ice bucket costs the same as 1,000 bags of ice https://t.co/iSCNhGYU45 pic.twitter.com/zLz216mrvx — i-D (@i_D) 21 maart 2018

