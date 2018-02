Het accessoire dat op dit moment helemaal hip is koop je al voor 4 euro

Als je er dit voorjaar helemaal trendy bij wilt lopen, dan hoef je beslist niet moeilijk te doen.

Want het hipste accessoire van dit moment scoor je voor nog geen 4 euro. Zelfs voor 2 euro heb je toffe exemplaren. Nou, daar koop je in het gemiddelde koffietentje amper een latte voor.

Heb je nog liggen

De kans is zelfs aanwezig dat je het ding gewoon nog in je kast hebt liggen. Want dit droegen we een aantal jaren geleden ook al allemaal. We hebben het over de haarclip. En dan de clip in de gekste en vrolijkste kleurtjes, met glitters en allerlei jolige toeters en bellen. Het mag gekker dan gek.

🍃 Søndags-mode 🚛🐢 Een bericht gedeeld door JULIE BLICHFELD (@julieblichfeld) op 18 Nov 2017 om 11:44 (PST)

Souvenirs 👱🏼♀️ Een bericht gedeeld door Sidsel Alling (@fashionpolishdk) op 27 Okt 2017 om 3:36 (PDT)

Bekijk hier gelijk de leukste items voor in je haar:

Bron: HLN. Beeld: iStock