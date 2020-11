Máxima is een koningin die zich graag vasthoudt aan haar trouwe clubje ontwerpers en zal ook qua make-up en haar niet snel uit de ban schieten. Toch heeft ze sinds kort een nieuwe coupe: een nonchalant, achterovergekamd kapsel. Benieuwd hoe je de royal hairdo thuis namaakt? Libelle vertelt het je.

Vandaag koos onze koningin tijdens een werkbezoek aan het MBO in Utrecht er weer voor om haar lokken achterover te laten kammen. Eerder debuteerde ze de look al tijdens de Women Leaders’ Summit. Nu ze fan is geworden van haar nieuwe coupe, is het hoog tijd om te achterhalen hoe je dit thuis na kunt doen.

Advertentie

Achterovergekamd kapsel

Waar menig achterovergekamd kapsel wordt vastgezet met een halve pot gel en minstens zoveel haarlak, hoef je voor het kapsel van Máxima niet zoveel product te gebruiken. Máxima is zelf dol op chic en volumineus haar, dus vette haarstylingsproducten en plat haar is uit den boze.