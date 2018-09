Dit is de nieuwe trend op het gebied van nagellak

Handig voor de sloddervossen onder ons: afgebladderde nagellak is het he-le-maal. Na de beroemde Londen Fashion Week vorige week waren de modellen massaal met knoeierige nagellak gespot.

Het verhaal erachter is geestig. Of beter: de twee verhalen. Bij de show van Preen was de mode geïnspireerd op dwalende nomaden, met als gevolg bruingrijze lak dat deppend aangebracht is op de nagels. Daarnaast straalden de modellen van Nicholas Kirkwood ware cyberhackers uit. Bij hen werd de nagellak expres beschadigd meent nagelstylist Ama Quashie. De hackers zouden namelijk zo fanatiek getikt hebben op het toetsenbord, dat hun nagellak er vanaf gevlogen is.

De truc

Enfin, eens het in modeland gespot is, zullen we het ook in de straten van Nederland tegen komen. En daar zijn we stiekem best blij mee. De truc: mocht je nagellak een beetje afgebladerd zijn, lak er dan een transparant laagje overheen en je nagels kunnen door voor een tweede ronde. Het glanst dan mooi en zo lijkt het toch een geheel.

Ziedaar: mooie kleurtjes en om het af te maken een aantal transparante lakjes:

Bron: elle.com. Beeld: iStock