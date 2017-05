Drie manieren om af te vallen zónder te diëten of te sporten

We staan allemaal niet al te graag te puffen in de sportschool en om nou nóóit meer chocola, pasta of brood te eten is ook zoiets.

Maar wie toch een kilootje hier en daar kwijt wil zo voor het badpakkenseizoen écht van start gaat: er is hoop. Je kunt namelijk volgens wetenschappers best afvallen zónder jezelf allerlei strenge diëten op te leggen of om dagelijks te zweten in een sportklasje.