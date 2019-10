De afzaklaars is terug deze winter: dít zijn de 13 stoerste varianten

Ken je ‘m nog? De afzaklaars uit het jaar 2000. Eerder vooral gezien met blote benen of juist over je broek. Voor bij wie nu alweer de herinneringen naar boven komen, is er goed nieuws: de laars is terug.

Nederlandse vrouwen zijn over het algemeen gezegend met stevige kuiten. Dat is helemaal niet erg natuurlijk, maar soms kan dit lastig zijn bij het vinden van passende laarzen. Afzaklaarsjes kunnen soelaas bieden omdat die een wijdere schacht hebben.

Naast het feit dat ze natuurlijk hartstikke hip zijn. Dat bewijzen deze foto’s wel:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door The official EDITED account (@editedofficial) op 7 Okt 2019 om 11:46 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door NEIL J. RODGERS (@neiljrodgers) op 23 Okt 2019 om 3:00 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door NEIL J. RODGERS (@neiljrodgers) op 14 Okt 2019 om 3:00 (PDT)

Overtuigd? Wij sprokkelden de 13 stoerste varianten voor je bij elkaar. Shopze!

Beeld: iStock