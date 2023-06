Aha: dit is waarom je jezelf mooier vindt in de spiegel dan op de foto

Het betekent volgens experts gelukkig niet dat je in het echt lelijker bent dan in de spiegel. Het heeft eerder met gewenning te maken.

Mooier in de spiegel dan op de foto?

Je realiseert het je wellicht niet, maar je hebt je eigen gezicht nog nooit ‘in het echt’ gezien. We kennen onszelf voornamelijk dankzij spiegels. Aan die reflectie zijn we zo gewend geraakt dat we denken er écht zo uit te zien. Het zorgt er automatisch voor dat we dat beeld leuk gaan vinden, zo vertelt psycholoog Pamela Rutledge tegen Upworthy. “We zien onszelf constant in de spiegel. Je poetst je tanden, scheert je, doet make-up op, allemaal terwijl je in de spiegel kijkt. Je raakt eraan gewend, en gewenning zorgt ervoor dat je iets leuker gaat vinden.”

Zie je vervolgens een foto van jezelf, dan valt die herkenning weg. Daar sta je immers niet in spiegelbeeld op, waardoor je er anders uitziet dan het beeld dat je van jezelf hebt. Dat kan er voor jou gek uitzien. De kans is groot dat je je na foto’s regelmatig afvraagt of andere mensen jou ook zo zien. Volgens de psycholoog zijn zij aan deze versie van jou gewend en vinden ze je waarschijnlijk helemaal niet raar op de foto staan.

Beter zelfbeeld

Levert deze situatie bij jou regelmatig onzekerheid of zelfs zelfkritiek op? Dan helpt het volgens Rutledge om die gewenning ook te creëren voor je foto’s. Hoe vaker je foto’s van jezelf ziet, hoe meer je went aan dit beeld. “Mensen die veel selfies nemen, verzoenen zich met hun zelfbeeld. Je voelt je comfortabeler als je jezelf vaker op die manier bekijkt,” aldus de psychologe. Tijd om die camera erbij te pakken!

Een mooi filter over je gloednieuwe selfie heen? Zo bewerk je foto’s op je smartphone zonder een app te downloaden:

Bron: Upworthy