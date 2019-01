Dit is de állergrootste beautyfout die we allemaal elke dag maken

We doen iedere dag ons best om onszelf goed in te smeren, om rimpels en ouderdomsvlekken te voorkomen. We geven dan ook een vermogen uit aan crèmes en make-up. Toch blijven we volgens beauty-expert Kat Burki allemaal één ding massaal fout doen.

De grootste huidverzorgingsfout die mensen elke dag maken zonder zich het te realiseren is namelijk dat we alleen ons gezicht insmeren.

Niet stoppen

Je gebruikt misschien wel perfecte huidverzorgingsproducten, maar de kans is groot dat je stopt bij je nek. Volgens Burki vergeet het grootste gedeelte van de vrouwen hun nek en hals mee te nemen wanneer ze dag- of nachtcrème opdoen.

Kwetsbare huid

Terwijl dit gebied juist heel belangrijk is. De huid in je nek, hals en decolleté is namelijk veel dunner dan op andere plekken op je lichaam, waardoor dit juist de zones zijn waarbij de huid het meest kwetsbaar is. Ook zie je in deze gebieden het snelste tekenen van ouderdom zoals rimpels en donkere vlekken.

Blijven smeren

Dus als je nog zo lang mogelijk je perzikhuidje wil behouden, kun je volgens Burki het beste iedere dag je hele gezicht, inclusief nek en hals insmeren met dag- en nachtcrème.

Bron: Glamour UK. Beeld: iStock