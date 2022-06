Magnetische wimpers bestaan uit twee delen: een gedeelte voor boven je eigen wimpers en een gedeelte voor onder je eigen wimpers. Op beide delen zitten minuscule magneetjes. Hierdoor blijven ze aan elkaar plakken. Je eigen wimpers komen dus tussen beide delen terecht.

Hoe breng je magnetische wimpers aan?

Het aanbrengen van magnetische wimpers is makkelijker dan wanneer je nepwimpers met wimperlijm gebruikt. Je kunt de lijm namelijk geheel achterwegen laten. We leggen het in stappen aan je uit:

Lees de instructies op de verpakking van de magnetische wimpers goed door en leef ze na. Bij iedere set zijn de instructies weer anders. Leg het bovenste gedeelte met de magneetjes naar beneden op je eigen wimpers. Zorg dat de nepwimpers goed in lijn liggen met je eigen wimpers. Pak het onderste gedeelte met je vingers, een pincet of een speciale wimper-applicator. Zorg dat de magneetjes aan de bovenkant zitten. Bevestig dit deel onder je wimpers . Zorg ervoor dat je magnetische wimpers zo dicht mogelijk tegen je wimperrand aan zitten. Zo lijken ze het natuurlijkst. Begin bij het vastklikken met de buitenkant. Klik de magneetjes boven en onder in de buitenste hoek tegen elkaar aan. Zit het goed? Klik dan de rest van de wimpers tegen elkaar aan.

Wimper-applicator

We noemden zojuist de magnetische wimper-applicator. Dit is een tool waarmee je magnetische wimpers heel makkelijk bevestigt. Je pakt de wimpers hiermee vast en knijpt ze samen. Je kunt de applicator los kopen, maar vaak zitten ze al bij magnetische wimpers inbegrepen.

Magnetische eyeliner

Om je magnetische wimpers nog beter te laten zitten is er ook speciale magnetische eyeliner op de markt. Deze breng je aan zoals je een gewone eyeliner aan zou brengen, laat je even drogen en daarna bevestig je je magnetische wimpers er tegenaan.

Magnetische wimpers verwijderen

Om je eigen wimpers niet te beschadigen, is het belangrijk dat je goed met je magnetische wimpers omgaat. Je kunt je magnetische wimpers na gebruik makkelijk verwijderen, maar doe dit wel voorzichtig. Neem je tijd, zodat je niet per ongeluk je eigen wimpers meetrekt.

Meerdere keren gebruiken

Een groot voordeel is dat dat je magnetische wimpers meerdere keren kunt gebruiken. Sommige merken communiceren dat dit tot wel 50 keer kan. Maar het is wel belangrijk om je wimpers tussendoor goed schoon te maken. Dit kun je doen met een wimperborsteltje en een klein beetje (alcoholvrije) zeep. Deel je magnetische wimpers ook absoluut niet met anderen, je loopt dan het risico op infecties.

Draag ze niet elke dag

Het is niet goed voor je eigen wimpers om de magnetische wimpers iedere dag te dragen. Dit kan je eigen wimperhaartjes namelijk beschadigen. Het is daarom verstandig om ze niet te vaak en niet te lang te dragen. Bewaar ze voor speciale gelegenheden, bijvoorbeeld een feestje. Ermee slapen raden we absoluut af.

Wat zijn de beste magnetische wimpers?

Er zijn magnetische wimpers van ontzettend veel verschillende merken op de markt, maar welke moet je nou kopen? Beautykenners besloten de wimpers te testen. Volgens Harpers Bazaar, Glamour en het Nederlandse Lashaddict zijn de magnetische wimpers van Ardell het best. Je shopt ze gewoon bij Douglas, voor € 13,99.

De voordelen van magnetische wimpers op een rij:

Je kunt ze meerdere keren gebruiken, dat maakt ze financieel voordeliger en duurzamer

Geen geknoei met wimperlijm

Je kunt ze gebruiken als je overgevoelig bent voor wimperlijm

Het aanbrengen is makkelijker dan bij nepwimpers met lijm

Ze zijn niet getest op dieren, waar dat bij wimperlijm soms helaas wel het geval is

Wanneer je ze verwijdert is de kans op het meetrekken van je eigen wimpers kleiner dan bij het gebruik van wimperlijm

De nadelen van magnetische wimpers op een rij:

De magneetjes kunnen te zien zijn, waardoor de uitstraling minder natuurlijk is

Ze kunnen zwaar aanvoelen, waardoor ze gaan irriteren

Je kunt ze niet elke dag dragen, zoals bijvoorbeeld bij wimperextensions , omdat dit niet goed is voor je eigen wimpers

Ze kunnen snel losraken

Ga je toch voor ‘gewone’ nepwimpers? Die breng je het best zo aan:

Bronnen: Lashaddict, Esthetic Health, Stylist, Good Housekeeping