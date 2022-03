Alma Kuijpers • 72 jaar

• gepensioneerd gymlerares

• 47 jaar getrouwd met Ton

• vier kinderen en zeven kleinkinderen

• lengte: 1.65 m

• kledingmaat: 36-38

“Ook al word ik een dagje ouder, toch wil ik een jongere en sportieve uitstraling. Vanwege mijn leeftijd draag ik geen jurken of bloezen zonder mouwen meer. Een tikkie netjes vind ik op z’n tijd ook leuk. Ik ben best blij met mijn flinke bos haar, dat nu wel iets grijzer en stugger wordt. Ik krijg regelmatig de vraag of het mijn eigen kleur nog is. Sterker nog: ik heb het zelfs nog nooit gekleurd!”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk : ‘INGEbrows’. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Alma “Alma heeft veel en dik haar met wat kleine krullen. Ik knip er niet te veel af, zodat het straks soepeler valt. Alma’s haar is uitgedund, dat zie je vaker bij vrouwen die zo veel haar hebben. Ik zou dat bij Alma niet adviseren, want een volle bos geeft juist volume. Ze heeft haar haren voor het eerst in haar leven laten kleuren. Het grijs is minder opvallend nu en verder lijkt het gewoon haar eigen haarkleur.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Alma “Sportief, vrouwelijk én stijlvol, dat is Alma. De kokerrok is lekker stoer, de oversized trui vrouwelijk én sportief. Omdat een oversized trui wat hoekig kan maken, adviseer ik om ’m een beetje in de rok te stoppen. Wat staat het pak haar goed! Heerlijk nonchalant en casual met de sneakers eronder. Alles wat Alma draagt kan worden gecombineerd.”

Jasje € 79,99 (s.Oliver), top € 59,95 (Tramontana), jeans € 49,99 (Esprit), sneakers € 130,- (Veja), montuur € 110,- (DbyD) Trui € 109,95 (Summum Woman), kokerrok € 89,99 (s.Oliver), sneakers € 29,99 (vanHaren), tas € 25,95 (Zara) Blazer € 189,95 (Summum Woman), top € 89,99 (Knit-ted), broek € 129,- (Summum Woman), schoenen € 235,- (Ivylee), montuur € 110,- (DbyD)

Een week later

“Ik moest best even wennen aan mijn nieuwe haarkleur. Zelf borstel ik mijn haar altijd plat, maar Inge heeft er juist meer volume in gemaakt. Mijn man zegt dat ik er echt jonger uitzie. Mijn dochters vonden mijn haarkleur meteen prachtig. Goede tip om een stuk trui in een rok of broek te stoppen. Dat geeft veel meer silhouet!”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Marcia Rosario da luz en visagie Caily Zevenbergen. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, Ilia en O.P.I. | Productie: Marije Ribbers.