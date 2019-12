Altijd lekker ruiken? Dít modehuis brengt de eerste geparfumeerde handtas ter wereld uit

Ben jij het zat om je parfum overal mee naartoe te nemen? Dan hebben wij goed nieuws voor je! Het bekende modehuis Fendi brengt namelijk een tas op de markt die er niet alleen mooi uitziet, maar ook nog eens heerlijk ruikt.

Fendi heeft de iconische ‘Baguette bag’ een make-over gegeven door een nieuwe versie uit te brengen die geparfumeerd is.

Parfum in leder

En de Baguette bag is niet zomaar een tas. De Baguette is namelijk voor Fendi wat de Birkin is voor Hermès. De tas is al in verschillende kleuren uitgebracht en wordt straks ook in een geparfumeerde variant verkocht. Het parfummerk Maison Francis Kurkdjian heeft enkele druppels parfum verwerkt in het leder van de kanariegele tas, waardoor deze voortaan heerlijk riekt.

Prijskaartje

Buiten het lekkere geurtje is de tas ook nog eens een echte eyecatcher en wordt deze uitgebracht in 3 verschillende maten. Daarnaast krijg je ook nog eens 5 ml parfum bij aankoop. De tas is beschikbaar tot 20 december en kost zo’n 450 euro.

