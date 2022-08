Angelique (48): “Door mijn ziekte ben ik onzeker over mijn haar en kleding”

Angelique van den berg • 48 jaar

• jeugd- en gezinsprofessional in de jeugdhulp verlening

• woont tien jaar samen met Chris

• een zoon (19)

• lengte: 1.82 m.

• kledingmaat: 40-42

Angelique

“In 2018 zou ik meedoen aan deze rubriek, maar kreeg vlak daarvoor te horen dat ik borstkanker had. Na alle behandelingen is mijn lichaam behoorlijk veranderd en mijn taille is verdwenen. Sindsdien worstel met mijn haar en kledingkeuze. Ook mijn zelfvertrouwen heeft een flinke deuk opgelopen. Wel heb ik geleerd dat ik goed voor mezelf moet zorgen. Dat gaat me steeds beter af.”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft zij mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Angelique “Angelique stopt haar haren altijd achter haar oren. Zonde, want ze heeft een prachtige bos. Haar kapsel is wat te mannelijk bij de vorm van haar gezicht, dus ik heb het zo geknipt dat het los rond haar gezicht valt. Verder heb ik een paar subtiele rode highlights aan­gebracht. Ik adviseer Angelique de Touch Control nr. 05 van Redken, een fijne versteviging die je in nat haar doet. Daarna kan ze het nonchalant droogblazen met de föhn”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor diverse tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Angelique “Angelique wil zich wat vrouwe­lijker kleden. Wikkeltops of -jurkjes leggen het accent op de taille en kunnen optisch een zandloperfiguur creëren. De jurk die ze hier draagt heeft een leuk golvend kapmouwtje. Dit en de andere ronde lijnen in het model zorgen voor die vrouwelijke touch. Natuurlijk past een groen hemdje er prima onder, maar hoe vrolijk is het om er een contras­terende kleur bij te dragen zoals dit prachtige paars.”

Jurk met print € 47,99 (Object), singlet € 25,99 (Mango), schoenen € 99,95 (Clarks), armband € 9,95 (Zara) Losvallende broek € 109,95, top met print € 89,95 en singlet € 29,95 (Expresso), sandalen € 19,99 (C&A), tas €19,99 (H&M), armband € 9,95 (Zara) Jasje € 79,99, broek € 49,99 en singlet € 24,99 (Eksept by Shoeby), top € 34,99 (MS Mode), sandalen € 79,95 (Clarks), armband € 9,95 (Zara)

Een week later

“Leuk, die subtiele rode highlights in mijn haar. Blij mee! In eerste instantie vond ik mijn wenkbrauwen wat heftig, maar nu vind ik het erg mooi. Het was gewoon even wennen. Ik werd opgemaakt met gouden oogschaduw en daardoor krijg je echt meer sprankeling in je gezicht. Daar had ik zelf nooit aan gedacht.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass.) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur en visagie Emma Hooij en Ilse de Keijzer | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en ILIA | Fotografie: Jeannette Huisman | Tekst: Els Meyer