Ank van Hees: “Na een zware tijd ben ik wel toe aan wat vrolijkheid”

Ank van Hees

• 62 jaar

• pedagoog bij een kinderdagverblijf

• 35 jaar getrouwd met Hein

• 2 zoons en een dochter (32, 30 en 28 jaar)

• lengte: 1,70 m.

• kledingmaat: 42-44

Ank

“Ik heb veel te stellen gehad met mijn gezondheid, van een nierbekkenontsteking tot een gebroken been. Dus mijn vriendin Marja gaf me als verrassing op voor deze dag. Om met haar woorden te spreken: ‘Ik gun het de normaal zo goedlachse Ank een dag in de de watten te worden gelegd.’ Ik kom nu fysiek en mentaal weer op krachten en hoop dat ik me na vandaag wat zelfverzekerder voel.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Ank “Anks haar is heel geschikt om in lagen te knippen. Dit geeft haar een nonchalante, vrouwelijke uitstraling. Ik heb het iets donkerder gemaakt, met balayage om de uitstraling zacht en licht te houden. Om het haar mooi glad te kunnen föhnen heb ik in nat haar de Kérastase L’Incroyable versteviging gebruikt en ter bescherming de Extentioniste Thermique. Met de Styling Laque Couture blijft het daarna mooi in model zitten. Tot slot heb ik Anks wenkbrauwen behandeld met een INGEbrows treatment.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Ank “Ank draagt graag een jeans met een shirtje, maar wil wel wat meer variatie en kleur in haar garderobe. De lichte, koele kleuren waarmee ze vanochtend binnenkwam, maken haar wat flets. Deze diepere tonen passen beter: kijk eens hoe mooi het oranjerode pak haar staat! De streepjestop onder het jasje maakt de outfit lekker sportief. Het leuke aan een pak is dat je kunt variëren: zakelijk, feestelijk, casual. Ook kun je de broek en het jasje samen óf los van elkaar dragen.”

Jasje € 54,99 en broek € 44,99 (MS Mode), top met strepen € 49,95 (Marc O’Polo), schoenen € 19,99 (C&A) Top met zebraprint € 17,99, satijnen midi-rok € 39,99 (H&M), ­sandalen € 29,99 (vanHaren) Jumpsuit € 45,99 (C&A), schoenen € 27,99 (vanHaren), tas € 25,99 (H&M)

Een week later

“Wat ik had gehoopt, is gebeurd: deze dag heeft me echt een boost gegeven. Mijn tweelingzus zei dat je zelfs niet meer kunt zien dat we een tweeling zijn. Ik heb nu een heel ander kapsel en doordat mijn wenkbrauwen zijn opgeknapt, heb ik ook een andere uitstraling. Ik vind het erg mooi geworden.”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, kleur Anna van Zunderd, Madelief Veldhoen en Sylvana Blikman. | Met dank aan: INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en Ilia. | Fotografie: Jeannette Huisman.