'Anna Wintour gedroeg zich niet zoals het hoort tegenover Queen Elizabeth'

Queen Elizabeth en Anna Wintour stalen de show toen ze zij aan zij frontrow zaten bij een modeshow op de London Fashion Week.

Waar modefans het vooral geweldig vinden om de twee (mode)koninginnen zo naast elkaar te zien, kijken etiquette-experts kritisch naar hoe Wintour zich gedraagt tegenover de Queen.

Zonnebril

Anna, de hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue, staat erom bekend altijd een zonnebril op te hebben. Het is haar handelsmerk en je mag jezelf gelukkig prijzen als je haar ogen weleens hebt mogen aanschouwen. Zelfs voor de Britse koningin maakte Wintour vandaag geen uitzondering. Iets wat ze wel had moeten doen, oordeelt etiquette-expert William Hanson.

Onbeleefd

“Terwijl Anna Wintour geweldige keuzes maakt op modegebied, slaat ze met haar etiquette vandaag flink de plank mis”, vertelt hij aan Daily Mail. “Ten eerste zijn zonnebrillen accessoires voor buiten en moeten ze binnen altijd worden afgezet – zelfs als ze je handelsmerk zijn. Daarbij is het ronduit onbeleefd om je ogen in gezelschap te bedekken. Mevrouw Wintour had voor hare majesteit een uitzondering moeten maken.”

‘Queen vond het ook raar’

William denkt dat Elizabeth er ook niet zo blij mee was dat haar metgezel haar zonnebril ophield. “De Queen zal er vast niks over hebben gezegd tegen mevrouw Wintour of tegen haar eigen personeel, maar ik weet zeker dat zij het ook wat raar vond.” Toch lijkt het erop dat de dames het gezellig hadden: tussendoor kletsten ze ook wat.

Video: The Queen and Dame Anna Wintour at #LFW2018 pic.twitter.com/TAadox3KaQ — Rebecca English (@RE_DailyMail) 20 februari 2018

Meghan Markles trouwjurk

De modeshow waar Anna Wintour en Queen Elizabeth voor neerstreken, was van de Britse Richard Quinn. Hij kreeg een award van de koningin uitgereikt voor zijn werk als nieuw, jong talent. Die voelde zich op zijn beurt natuurlijk enorm vereerd. “Het was ongelooflijk toen ik haar blauwe kussen op een van de stoelen zag.” Wie hij dolgraag zou kleden? Elizabeths toekomstige schoonkleindochter, Meghan Markle. “Zij representeert de nieuwe generatie royals. Maar ik denk niet dat ze mij zal vragen om haar trouwjurk te ontwerpen, helaas.”

Caroline Rush of the British Fashion Council describes the Queen as a fashion icon 👑👠 pic.twitter.com/GBUmdfJKy4 — Rebecca English (@RE_DailyMail) 20 februari 2018

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook

