Anouk krijgt veel reacties op de oorbel die ze vanavond draagt in 'The voice'

Anouk laat met een selfie op Instagram zien dat ze helemaal klaar zit voor de The voice-liveshow van vrijdagavond. De coach is prachtig opgemaakt. Maar vooral haar oorbel wordt druk besproken.

Want wat is ‘ie leuk!

Slang

Aan Anouks oorlel prijkt een slang, gemaakt van een soort kraaltjes. En die valt goed in de smaak bij haar volgers. “Ik vind je oorbel echt geweldig” en “Wat een knap oorsieraad”, klinkt het bijvoorbeeld.

Ook hebben?

Helaas zijn we er nog niet achter van welk merk de oorbel precies is. Maar het hele concept van de slangen vinden we zo stoer, dat we er een paar alternatieve oorbellen van voor je verzameld hebben. Iets minder extravagant, maar dan kun je ze tenminste ook gewoon dragen op je werk:

Bron: Instagram. Beeld: ANP