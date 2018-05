Arts waarschuwt voor de gevaarlijke gevolgen van wimperextensions

Lange wimpers wordt al jaren als een van de zeven schoonheden gezien. Maar niet iedereen heeft geluk dat ze volle, lange wimpers hebben. Daarom worden wimperextensions steeds populairder. Maar dat is niet zonder gevaar.

De Amerikaanse oogarts Dr. Keshini van het Orlando Eye Institute’s Dry Eye Help Center heeft in een interview op de Amerikaanse televisie gewaarschuwd voor de gevaren van wimperextensions. Wanneer de wimpers niet goed schoongemaakt worden, kunnen mijten zich namelijk nestelen in de wimpers. En dat kan dan weer vervelende gevolgen hebben voor je ogen.

Mijten

Het gaat dan voornamelijk om de wimpers die in salons een voor een op je eigen wimpers gezet worden, niet de nepwimpers die je bij drogisterijen kunt kopen. Een van de patiënten van de arts werd op een dag wakker met gezwollen en geïrriteerde ogen nadat ze wimperextensions liet zetten. Dat bleek te komen door mijten in de wimper die de arts onder de microscoop pas kon zien.

Infecties

Mijten leven van de olie in de wimpers en nestelen zich vervolgens tussen de haarzakjes. Wanneer er veel mijten zich in de wimpers nestelen, kan dat infecties veroorzaken. En dat heeft de arts al meerdere malen voorbij zien komen. De oorzaak zou zijn dat salons de wimpers niet goed schoonmaken voor de behandeling. Volgens de arts zou elke wimper schoongemaakt moeten worden voor het plaatsen en moet je het zelf ook nog regelmatig schoonmaken. Ook zou iedereen met extensions regelmatig hun kussensloop moeten verwisselen.

