Astrid: “Als er even iets tegenzit, zie je dat in mijn gezicht”

Astrid van der Zijden • 56 jaar

• verkoopster in een sportzaak

• 21 jaar samen met Bart

• drie zoons: Rick (27), Frank (24) en Luke (23) en twee bonuskinderen: Kim (34) en Tom (30)

• lengte: 1,65 m

• maat: 36/38

“Om met mijn lieve moeder te spreken: we tekenen nogal snel in de familie. Als er even iets tegenzit, zie je het terug in ons gezicht. In juni 2022 belandde ik in een burn-out. Die periode heeft een enorm effect op me gehad. Ik ben van ver gekomen, maar pak de draad inmiddels weer dapper op. Ik hoop dat deze dag me net dat duwtje geeft om me weer lekker in mijn vel te voelen, en dat ik de bevestiging vind dat ik op de goede weg zit.”

Inge van der Plas (54) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk: INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Astrid “Ondanks haar prachtige haar heeft Astrid toch een wat grijze uitstraling. Een spoeling geeft haar meer pit. Hiermee kleur je de grijze haren een beetje in. De kleur is niet zo dekkend als verf en vervaagt na een paar maanden. Handig, want zo zie je geen uitgroei. Iedereen die grijs haar heeft en geen make-up gebruikt, krijgt een wat ­grauwe uitstraling. Dus adviseer ik extra kleur op haar lippen en ogen voor een frisse look.”

Liselotte Admiraal (38) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Astrid “Astrid wil graag meer positiviteit uitstralen. Ze werkt in een sportwinkel, maar houdt ook van vrouwelijk. Haar wens is om dit in één outfit te laten terugkomen. Kleuren kunnen je humeur positief beïnvloeden. Daarom nam ik een mooi rood-oranje pak voor haar mee. Dat staat prachtig bij haar huid en geeft wat extra power. Je kunt het pak zowel chic als sportief dragen. Astrid draagt er nu een vrouwelijke hak bij, maar een sportieve sneaker zou ook heel goed kunnen.”

Top met print € 99,95 en broek met print € 119,95 (Expresso), sandalen met hak € 79,95 (Mexx) Jasje € 169,99 (Mexx), top met ruches € 129,95 (Summum Woman), flared jeans € 39,99 (C&A), sandalen met blokhak € 179,- (Arket) Jasje € 189,95 en broek € 129,95 (Summum Woman), top met strepen € 20,- (WE Fashion), sandalen met hak € 99,99 (Steve Madden)

Een week later

“Het was een drukke dag, maar ik heb vooral enorm genoten van het doorpassen bij Liselotte. Omdat ik de laatste tijd wat voller ben geworden rond mijn middel, kan ik haar adviezen goed gebruiken. Mijn lieve familie, vrienden en collega’s zijn allemaal enthousiast en vinden het eindresultaat schitterend!”

Styling: Liselotte Admiraal, Nikki Gillissen (ass) | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, inge van der Plas, Annas en Stefanie | M.m.v.: INGEbrows, Kérastase, Redken, ILIA en O.P.I. | Productie: Marije Ribbers