Atie (67) “Die mooie wenkbrauwen houd ik zo, wát een verschil!”

Atie van den Berg

• 67 jaar

• gepensioneerd lerares

• 44 jaar getrouwd met Kees

• 2 kinderen en 2 kleinkinderen

• lengte: 1.68 m

• kledingmaat: 36-38

“Ik laat mijn haar al vijfendertig jaar kleuren. Het is behoorlijk grijs, maar de kapper kleurt het altijd in mijn oorspronkelijke haarkleur: blond met highlights. Mijn haar is nog steeds vol en dik, maar ook stug en zwaar. Daardoor krijg ik het niet makkelijk in model. Ik ga nooit zonder make-up de deur uit. Ik doe altijd mijn wenkbrauwen en ogen, en gebruik camouflage en lippenstift. Nu ik met pensioen ben, is het tijd voor een frisse wind!”

Inge van der Plas (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk : INGEbrows. Vol passie geeft ze mensen een boost en vooral een eigen personality. Inge over Atie “De lengte van Aties haar past perfect bij de vorm van haar gezicht. Het staat mooi én ze heeft er weinig werk aan. Dat wilde ik zo houden. Ik heb alleen de zwaarte uit haar nek gehaald, zodat Atie optisch een langere hals krijgt. Aan de voorkant heeft ze witgrijs haar, maar de achterkant is vrij donker. Om het witgrijze frisser te maken, heb ik daar een paar highlights gezet. Alles bij elkaar zorgt het voor een warme uitstraling.”

Liselotte Admiraal (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte zoekt bij vrouwen altijd naar hun allermooiste versie. Liselotte over Atie “Atie vindt comfort in een outfit erg belangrijk én kleedt zich graag vrouwelijk. Comfort en stijl hoeven elkaar niet in de weg te zitten. Kies fijne zachte materialen of kleding met stretch. Om Atie in deze nieuwe periode van haar leven een frisse stijlvolle look te geven, heb ik voor lichte tinten en ton sur ton gekozen: alles in dezelfde kleurtoon. Door wél te mixen met materialen, wordt het nooit saai.”

Blazer € 199,-, broek € 139,95 (Summum Woman), kabeltrui € 24,99 (C&A), sneakers € 99,95 (Tamaris). Rok € 29,99 (C&A), wollen trui € 69,99 (Selected Femme), panty € 7,- (Hema), schoenen € 39,99 (vanHaren), tas € 109,95 (Unisa). Bodywarmer teddy € 99,95 (Another Label), broek € 89,95 (Expresso), top € 20,- (Hema), schoenen € 39,99 (vanHaren).

Een week later

“Wat een goede tip van Inge om mijn haar tegen de scheiding in te föhnen, zodat het boller wordt. Het lukt vrij aardig, al zit het niet zo goed als op de metamorfose-dag. Maar oefening baart kunst. Ik vind het wolwit dat Liselotte voor me uitkoos erg mooi. Ik was bang dat het me bleek zou maken, maar het staat verrassend goed. Ook nooit geweten dat wenkbrauwen zo’n verschil maken. Die houd ik zo, hoor!”

Styling: Liselotte Admiraal, Lisette Benschop (ass). | Haar en make-up: Team Rob Peetoom, Inge van der Plas, | kleur Marcia Rosario da Luz en visagie Caily Zevenbergen. | Met dank aan INGEbrows, Kérastase, Redken, O.P.I en ILIA.