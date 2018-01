7 goede redenen om avocado te eten (en smeren)

Avocado is niet alleen heel lekker, maar ook ongelooflijk gezond. Of je nu je tanden erin zet of de vrucht gebruikt om je huid te verzorgen.

Libelle samen met Naïf

1) Avocado als huidverzorging is geschikt voor elk huidtype, en een must als je een gevoelige of droge huid hebt. De gezonde vetten hydrateren je huid en vallen onzuiverheden aan. Resultaat? Die gezonde glow op je gezicht.

2) Het is een fijne bron van vitamines en mineralen. Bijvoorbeeld vitamine A (bevorderd celreparatie), vitamine K (nodig voor een goede bloedstolling) en belangrijke vitamines zoals vitamine B5, B6 en C, die ziektes kunnen voorkomen.

3) Het geheim van een jong ogende huid? Een goede vochtbalans. Avocado bevat kalium, een mineraal dat de vochtbalans reguleert. Daarom wordt avocado ook ingezet als effectief ingrediënten in huidverzorging.

4) Antioxidanten (verzamelnaam voor onder andere vitamine C en E) stimuleren het ontgiften van je lichaam en zorgen ervoor dat je huid soepeler wordt. Tijd voor een guacamole masker.

5) De vrucht bevat veel vezels. Deze voedingsvezels hebben een reinigend effect die je stoelgang bevorderen. En daarnaast geven de vezels een verzadigd gevoel.

7) Avocado zit bomvol onverzadigde vetten. Deze vetten verlagen het zogenaamde slechte cholesterol (LDL) en verminderen de kans op hart- en vaatziekten.