‘Baby Baking’ is de nieuwste make-uptrend (en dit houdt het in)

Wij leggen het je hier uitgebreid uit.

Wat is baken?

Bij het traditionele baken gebruik je na het aanbrengen van je foundation en concealer een transparante losse gezichtspoeder (translucent powder). Je brengt dit aan met een kwast en laat het zo’n tien minuten zitten, zodat je lichaamswarmte met de poeder je foundation en concealer als het ware ‘vastzet’. Vervolgens veeg je al het overtollige poeder weg. Je zult merken dat je foundation en concealer gedurende de dag veel mooier én langer blijven zitten, maar helaas kan het ook een beetje een ‘cakey’ effect geven.

Wat is baby baking?

Gelukkig is daar baby baking: een make-uptechniek waarbij je veel minder poeder gebruikt en deze minder lang laat intrekken. TikTokker Kirsty Belle is een groot fan van deze make-uptechniek. “Het zorgt voor een minder heftige look en je krijgt ook geen cakey effect. Deze techniek is vooral geschikt voor vrouwen met een droge en wat oudere huid, omdat het voorkomt dat je huid er nog droger uitziet en juist voor een subtiele matte finish zorgt”, vertelt ze in Metro.

Hoe werkt het?

Breng je foundation en concealer op de gebruikelijke manier aan en breng vervolgens een klein beetje losse poeder aan op een kwast. Tik de kwast af op je hand zodat al het overtollige poeder eraf valt. Breng de poeder vervolgens heel lichtjes aan op de plekken op je gezicht die je wat lichter wil maken, dus bijvoorbeeld het gebied onder je ogen, het midden van je voorhoofd van je neusbrug. Laat de poeder maximaal twee minuten zitten voordat het er losjes afveegt met een schone kwast.

Bron: Metro.co.uk