Dit voorwerp is iets héél anders dan je denkt

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, en dit zijn… plakjes bacon, toch? Nou, what you see is not what you get als het deze foto betreft.

Wat het dan wel is? Nou, het is de bedoeling dat je het om je nek slaat. Inderdaad: het is een sjaal.

Je bacon heel lang goed houden? In bovenstaande lifehack zie je hoe.

Fou Lard

Een creatieve uitspatting van de Franse kunstenares Natalie Luder, dat ze Fou Lard noemt: gek spek. En ze weet er een mooi sprookje over te vertellen. Over een Chinese zijderups die in een Franse slagerij belandde, en hier spekjes te eten kreeg. Et voilà: de baconsjaal was geboren.

En dat kost…

Zie jij de schoonheid in de kunstzinnige sjaal? Je kunt ‘m zowaar kopen. Natalie vraagt er €150 euro voor. De sjaal is nota bene van echt zijde. En de aandacht zul je er sowieso mee trekken.

Bron: natalieluder.ch. Beeld: Facebook