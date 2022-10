Baden in luxe: Zeeman komt met een satijnen nachtkleding-collectie

In de collectie zit een tweedelige damespyjama, een tweedelige herenpyjama en een bijpassende unisex kamerjas, alle uitgevoerd in een allover Zeeman-print. De kledingstukken zijn gemaakt van geweven satijn, voor een ultiem zacht gevoel en een mooie glans. De kamerjas heeft fake-fur op de mouwen, een band in de taille en ‘Zeeman’ op de rug. Ook de damespyjama heeft een tailleband voor een extra elegante look. Lekker luxe dus!

Betaalbare luxe

De satijnen nachtkleding is beschikbaar in de maten S tot XXL. De prijzen zijn, zoals je van de Zeeman verwacht, schappelijk. Zowel de damespyjama, herenpyjama als de kamerjas kosten € 24,99. De nachtkledingcollectie is vanaf 21 oktober 15:00 uur online-only te koop via zeeman.com.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Zeeman