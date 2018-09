Dít badpak gaat om hilarische reden het internet over

Het vinden van een badpak dat perfect zit en ook nog eens leuk is, kan al een flinke uitdaging zijn, maar het wordt helemaal een uitdaging wanneer je een badpak niet kunt gebruiken waar hij voor ontworpen is.

Een bakpak van het bekende merk Gucci gaat het internet over omdat je er – ja, echt – niet in kunt zwemmen. Het badpak van meer dan €300 werd door een verbaasde klant gedeeld op social media. “Gucci neemt ons in de maling”, was haar reactie.

Chloor

Je gelooft niet dat dit waar kan zijn, maar inderdaad, ook bij het Nederlandse verkooppunt van dit merk staat bij de productinformatie: “Let op: dit artikel mag niet in contact komen met chloor.” Wanneer er geen druppel chloor op je badpak terecht mag komen, wordt zo’n dagje aan het zwembad toch ineens heel stressvol. Tel daarbij op dat bij een Britse webshop in de omschrijving staat dat ook zonnebrand geen heel goede combinatie is met de stof en je kunt ‘m beter gewoon in de kast laten hangen. Of dragen als top, waar het badpak stiekem voor ontworpen moet zijn.

Deze vrouw durfde het toch aan om met het badpak ín het zwembad te gaan zitten. Wij zijn stiekem dus heel benieuwd hoe het badpak er nu uitziet.

Bron: Grazia. Beeld: iStock.