Ballerina’s zijn terug: zo style je ze

Denimlook

Of het nu om sneakers, laarsjes of ballerina’s gaat, met denim zit je eigenlijk altijd wel goed. Je kunt de ballerina’s stylen met een skinny jeans (ja, ook die is terug van weggeweest!), een mom jeans of spijkerjurk. Het maakt niet uit welke kleur de denim heeft. Een spijkerbroek geeft je klassieke ballerina’s iets stoers.

We gaan op chic

Wil je voor een chique look gaan, dan is ons advies om een pantalon te dragen. Kies voor een effen exemplaar of voor een pantalon met print. Om voor ‘casual chic’ te gaan, trek je er een trui bij aan en voor ‘chic chic’ zit je goed met een blazer. Draag het geheel met een grote ketting, clutch of oorbellen om je outfit helemaal af te maken.

PARIS, FRANCE - Vrouw tijdens Paris fashion week met ballet flats en printbroek. Beeld Getty Images

Neutrale kleuren

Kleurrijke ballerina? Kies dan voor een neutrale outfit zodat je schoen de show steelt.

Kijk het af van de royals

Als er iemand is die het goede voorbeeld geeft, dan is het wel onze koningin. Geregeld draagt Máxima ballerina’s, van metallic tot felle kleuren, van neutraal tot en met een spitse punt. Amalia’s oorbellen inspireerden al, maar ook Máxima inspireerde ons tijdens de Caribische reis in januari. Zij liet ons een chique versie zien van een lange jurk met ballerina’s eronder.

Bonaire, 28 januari 2023 (bezoek aan Caribisch deel Koninkrijk): In de Baai van Sorobon maakt het Koninklijk gezelschap kennis met de verschillende disciplines van het windsurfen. Bonaire staat bekend om de goede windsurfmogelijkheden en de talenten die het eiland voortbrengt. Beeld © RVD

Kate Middleton wordt ook vaak op ballerina’s gespot. Kates favoriete look met ballerina’s is de little black dress. Combineer de little black dress met een trenchcoat en je kunt door weer en wind.

WINDSOR, UNITED KINGDOM - JULY 06 Kate Middleton in lange jurk met ballerina's Beeld Getty Images

