Nonchalant en toch chic: dit 'bananen-kapsel' is dé nieuwe trend

Weet je niet meer wat je met je haar moet, nu het buiten zo regenachtig is dat het tóch alle kanten op springt? Wij weten hét kapsel voor dit moment.

En dat is de zogeheten ‘Bananabun’, ofwel: ‘Bananen-knot’ is helemaal hip. Lekker nonchalant en rommelig, maar toch best wel netjes en gezellig.

Alsof je een uur voor de spiegel hebt gestaan, toch?

Dit bericht bekijken op Instagram Simple effortless banana bun #frenchgirlhair #bananabun #Holidayhair Een bericht gedeeld door MELANIE STIPDONK (@melanie.s.stylist) op 24 Nov 2018 om 4:13 (PST)

Maar zoveel tijd kost ’t helemaal niet, dit kapsel. Hoe je ‘m maakt? Makkelijker kan niet. Pak je (lange) haar vast en doe alsof je een staart gaat maken. Dan ga je je hele ‘staart’ draaien en draai je er eigenlijk met de losse pols een knot in. Je zet het vast met wat speldjes en hop, staat toch net even leuker dan een simpele vlecht of staart.

Kijk maar, het is zo gepiept:

Bron: Glamour. Beeld: iStock