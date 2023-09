Barbie botox trend: wat is het precies?

We belden erover met cosmetisch arts Aleid Koppius van IKI Clinic.

Wat is Barbie botox?

Anders dan je misschien zou vermoeden heeft Barbie botox weinig te maken met een gezichtsbehandeling. De ingreep is al veel langer bekend onder de naam ‘traptox’ en vindt plaats in de schouders. “Bij de medische behandeling wordt botox geïnjecteerd in de musculus trapezius, ofwel de monnikskapsspier”, legt Koppius uit. Dat is de spier die doorgaans wordt gemasseerd bij een schoudermassage en van je nek naar je schouders en sleutelbeen loopt.

Langere nek

Het effect? “Botox is een spierontspanner”, vervolgt Koppius. “Als die spier dus ontspannen raakt, neemt de spanning af én wordt de spier dunner. Dat komt doordat deze dan gewoon minder wordt gebruikt.” Waarom dat nu zo in trek is bij de liefhebbers van Barbie? “Het slinken van deze schouderspier zorgt ervoor dat je optisch een langere nek krijgt.” Net als Barbie, dus.

Vermindering van klachten

“Medische redenen om te kiezen voor deze traptox zijn met name spanningsklachten in deze spier, hoofdpijn of migraine”, aldus Koppius. Zij past de behandeling om deze redenen weleens toe in de kliniek. Van Barbie botox vanuit cosmetisch oogpunt is ze absoluut geen voorstander.

Valide reden

Mensen die het enkel leuk vinden om ‘iets te proberen’, hebben volgens haar geen valide reden voor de zogenaamde Barbie botox. “Persoonlijk focus ik mij veel liever op behandelingen die bijdragen aan een positievere uitstraling, zoals het verminderen van tekenen van vermoeidheid en verdriet. Je werkt hiermee zelfs indirect aan het innerlijk en dat vind ik mooie indicaties voor behandelingen. Met dergelijke puur esthetische behandelingen als Barbie botox heb ik persoonlijk weinig.”

Risico’s

Opvallend? Gek genoeg zien ze in de kliniek sinds de populaire Barbie film helemaal geen toename in het aantal aanvragen. En dat is maar goed ook, want er kleven ook nog eens een hoop risico’s aan Barbie botox. Natuurlijk, als je spier écht hyperactief is en daardoor spanning geeft, kan de behandeling deze hyperactiviteit eruit halen. Je krijgt dan een normale activiteit van de spier, wat bepaalde klachten kan verminderen, zoals niet slapen en veel pijn. “Je doorbreekt dan de cirkel.”

Heb je echter geen last van deze hyperactiviteit in je spier? Dan maak je van een normale spier opeens een heel dunne spier. Koppius: “Dat heeft invloed op de manier waarop je hoofd wordt ondersteund door je nek. Daar is die spier immers voor gemaakt. Je moet dan meer moeite doen om je hoofd overeind te houden.” Klinkt niet heel aantrekkelijk, toch?

Behandeling doen? Let hierop!

Als belangrijke boodschap rondom cosmetische ingrepen geeft ze nog mee: “Ik hoop dat iedereen altijd goed nagaat wat de echte drijfveer is voor een behandeling. En kies altijd bewust en weloverwogen voor een arts met de titel ‘cosmetisch arts KNMG’. Dat betekent dat deze persoon goed geschoold is en aan de kwaliteitseisen voldoet. En integriteit en een juist ethisch kompas zijn wat mij betreft belangrijk om eerlijk te kunnen zeggen als een behandeling niet nodig of passend is.”

