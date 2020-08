Met dit basic kledingstuk maak je dit seizoen elke outfit weer hip

Nu we nog steeds veel meer tijd thuis doorbrengen dan voorgaande jaren, kijken we heel anders naar onze kledingkast. Comfort is belangrijker dan ooit, maar we willen natuurlijk nog wel verzorgd voor de dag komen. Het antwoord: een wit basic overhemd.

Het is een van de populairste mode-items van dit moment: een oversized (wit) overhemd. Met dit mode-item kún je eigenlijk niet de mist ingaan. In de zomer draag je een groot overhemd – in welke kleur dan ook – over een bikini of badpak op het strand of bij een rok en als het weer wat frisser wordt, doet-ie het ook heel goed op een spijkerbroek of pantelon. Of je bij een groot basic overhemd nou sneakers, hakken of ballerina’s bij draagt, het ziet er altijd chic en verzorgd uit:

Advertentie

BEKIJK OOK: Op déze manier kun je het beste een blouse strijken:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Grazia UK. Beeld: iStock