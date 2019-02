In een opruimbui? Zó berg je je beautyproducten netjes op

Wie het Marie Kondo-opruimvirus nog niet te pakken heeft, heeft klaarblijkelijk onder een steen geleefd. We vouwen en rollen wat af met z’n allen. Maarre, hoe zit het eigenlijk met beauty- en make-upproducten? Die zijn nou niet echt opvouwbaar. Geen paniek, opruimen kan al-tijd.

Voor wie aan de slag gaat, hebben we nog een paar opruimtips.

Stap 1: alles uit de kast

Van crème en oogschaduw, tot lippotlood en haarlak; haal al je beauty- en verzorgingsproducten uit de kast en stal ze uit. Zo zie je in één oogopslag wat je allemaal hebt en kun je makkelijk bepalen wat je bewaart en wat weg kan.

Stap 2: check de houdbaarheidsdatum

Je zou het misschien niet denken, maar ook beautyproducten bederven en zijn daarom maar voor korte tijd te gebruiken. Gooi daarom meteen alle producten weg die hun houdbaarheidsdatum hebben overschreden. Op de meeste make-upproducten van nu staat een kleine afbeelding van een potje met een geopende deksel en een cijfer. Dat cijfertje geeft aan hoeveel maanden je het product kunt gebruiken nadat je het open hebt gemaakt. Goed checken, dus!

Stap 3: vermijd de badkamer

Logisch dat je je make-up in de badkamer bewaart, want ja: daar gebruik je het ook. Toch is de plek niet bepaald ideaal. Het is er behoorlijk vochtig (goh) en de temperatuur schommelt ook geregeld. Bewaar make-up daarom altijd in afgesloten doosjes. De Ferrero Rocher doosjes zijn hier perfect voor; luchtdicht en door de doorschijnende deksel weet je precies waar wat ligt. Handig! Nu eerst nog even vier dozen bonbons wegwerken…

Stap 4: in een doos ermee

Bewaar je je make-up liever op de slaapkamer? Zorg ook hier dat je een doos gebruikt. Het liefst geen transparante, want die beschermt je producten namelijk niet tegen de zon. Ook fijn: in een doos blijft alles netjes op z’n plek. Én dwarrelen er geen stofwolken op je kwasten.

Stap 5: verzorgingsproducten in het zicht

Wat je ziet staan, gebruik je. Zet je potjes en flesjes daarom netjes naast elkaar op een plankje of in je badkamerkast. Dubbele of reserveproducten kun je er eventueel achter elkaar zetten. Zo blijft de boel mooi overzichtelijk en voorkom je (hopelijk) dat dat dure flesje parfum op de grond ketst.

Bron: Het Laatste Nieuws. Beeld: iStock