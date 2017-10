Deze beautytrend voor je neus zagen we echt niet aankomen

Beautytrends komen en gaan. De nieuwste hype gaat om wimperextensions, die op een wel heel, eh… onsmakelijke manier worden gebruikt.

De trend is gestart op Instagram door een dame genaamd Gretchen.

Je wimpers voller laten ogen zonder mascara? Libelle’s beautyvlogger Susan laat in bovenstaande video zien hoe je dit voor elkaar bokst.

Glamoureus neushaar

In plaats van ze aan haar ooglid te plakken, lijmt Gretchen ze op deze foto rond haar neusgaten. En die zogenoemde neushaarextensions houdt beautyfans over de hele wereld nu al in z’n greep.

Leuk voor Halloween

Of deze hele neushaartrend serieus bedoeld is? We hopen het niet, al zouden wij nergens meer van opkijken. Gretchen heeft gewoon een goede dosis humor. En met Halloween op komst, snappen we haar creatieve uitspatting: het lijkt net alsof er spinnen uit haar neus kruipen.

De ene na de andere beautyblogger en -vlogger probeert de neushaarextensions van Gretchen nu na te bootsen, met eh… charmante resultaten:

Bron: Instagram. Beeld: Instagram, iStock