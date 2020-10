Doordat de herfst van 2020 er een tikkeltje anders uitziet dan gebruikelijk door de huidige pandemie, kregen visagisten van de modeshows de lastige taak om te bedenken welke beautytrends het beste bij deze tijd van het jaar passen. Ze zijn er inmiddels uit: het mag allemaal wat ingetogener.

Op de digitale catwalk pakken sommige modehuizen nog steeds uit met gekke eyeliners, felle kleuren en glitters. Maar welke beautytrends zijn vooral draagbaar voor de ‘normale’ vrouw? Libelle zet er vijf op een rij.

Denk aan een zachte glans op de huid, aardetinten op de ogen (geen grote verrassing voor het najaar) en een paar kleine trucjes om je helemaal klaar te maken voor je videomeetings of dagen thuis.

Minder glans, meer mat

De zomer draaide volledige om de glanzende huidjes, maar die beautytrend is deze herfst passé. Het mag zeker nog stralen, maar een iets mattere finish past beter bij het ingetogen karakter van het seizoen. Voor foundationdragers geldt dat je voor deze look het beste op zoek kunt gaan naar een foundation met een satijn-achtige finish. Pas op met matte foundation: je huid oogt daardoor droger en fijne lijntjes vallen extra op.

Zachte smokey eye

Een goede manier om het komende seizoen je ogen te laten stralen, is door matte oogschaduw te gebruiken. In tegenstelling tot de basis van de make-up is een matte oogschaduw perfect voor de rijpere huid. Met zachte aardetinten kun je een subtiele smokey eye maken. Zet met een bruin oogpotlood een lijntje langs je wimperlijn en vervaag het met een penseel of wattenstaafje. Houd de kleur op je bewegend ooglid licht en kies een passende bruine tint uit voor de arcadeboog. Dit geeft je oogopslag extra definitie.

‘Petite’ eyeliner

Zelfs de beautytrends op het gebied van eyeliner zijn ingetogen. De grote ‘wings’ die je veel hebt gezien, maken plaats voor een subtiel lijntje langs de bovenste wimperlijn. Flick het puntje van de liner in het buitenste ooghoek een klein tikje omhoog om een open en frisse oogopslag te creëren. Subtiel is het codewoord.

Klassieke rode lip

Het is cliché maar waar: als je wil uitpakken met de beautytrends, dan sla je de plank in ieder geval niet mis met een klassieke rode lip. Het voordeel is dat je er in een handomdraai verzorgd uitziet. Vind je een rode lip is te heftig? Dep een beetje lipstick met je vinger op je lippen voor een zachte gloed. Ook erg mooi.

Woeste wenkbrauwen

Eén van de beautytrends voor de herfst van 2020 die doortrekt is de trend van de woeste wenkbrauwen. Tegenwoordig hoeven ze niet meer heel netjes geëpileerd en strak in model gebracht te worden. Borstel de haren omhoog, gebruik een dun wenkbrauwpotlood of -pen om wat extra haartjes bij te tekenen, et voilà.

