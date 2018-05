Huda Kattan staat bekend als een van de invloedrijkste beautyvloggers ter wereld. Uitgerekend zij kwam met een heel curieus artikel waarin ze tipt hoe je je vagina kan ‘oplichten’.

Sommige vrouwen hebben dankzij pigment een vagina die donkerder kleurt dan de rest van hun lichaam. Lekker belangrijk, zou je denken, maar kennelijk is het in de ogen van sommigen toch een probleem. De beautyvlogger heeft een lijst opgesteld met tips om dat gebied op te lichten – en dat wordt haar niet in dank afgenomen.

Citroensap

Huda tipt onder meer een mix van citroensap en rozenwater. Ze raadt aan dat goedje iedere dag op te smeren en het na te behandelen met kokosolie. Wanneer je een ‘brandende sensatie’ voelt, moet je meteen stoppen. Ook zegt ze dat de eerste stap altijd voorkomen is. Haar tip om verkleuring van de vagina te voorkomen: afvallen.

‘Echt een probleem’

Op Facebook brengt ze het artikel met de woorden: “Dit is een ECHT probleem!”, en dat schiet duizenden in het verkeerde keelgat. Mensen stippen aan dat verkleuring van de vagina een van de natuurlijkste dingen is die er bestaan en noemen de tips ‘schandalig en schadelijk’.

Gevaarlijk

Huidverzorgingsexperts reageren verontwaardigd. “Naar mijn mening is dit artikel op z’n best nonsens en op z’n slechtst gevaarlijk”, zegt deskundige Caroline Hirons. “Huda is de grootste ‘influencer’ van de beautyindustrie en haar Instagram wordt steeds meer een op clickbait-gedreven platform met nul tot weinig wetenschappelijke onderbouwing.

Vulva

Ten eerste is het gebied waar ze naar refereert de vulva, niet de vagina. Anatomisch correct zijn is essentieel als je het over de vrouwelijke anatomie hebt. Er bestaan vijf verschillende gynaecologische soorten kanker en vrijwel geen enkele vrouw kan er een noemen. Niet gek als we het hele gebied ‘de vagina’ noemen.

Dit verergert ook nog het probleem dat lichter ‘beter’ zou zijn. Iemand als Huda zit juist in de positie om dat te veranderen. Op deze manier de vrouwelijke genitaliën bespreken, is belachelijk.”

Inmiddels heeft Huda gereageerd. “We hebben een hoop schadelijke DIY’s rond zien gaan en daarom wilden we mensen een veilige optie geven om dit te doen – als ze willen. We vinden niet dat je vulva oplichten noodzakelijk is, we delen alleen de details voor iedereen die het overweegt.”

Bron: The Independent/Huda Beauty. Beeld: Instagram